Ibovespa registra queda significativa em meio a novas medidas do Governo

Na última sessão, o índice Ibovespa apresentou uma queda acentuada de 1,36%, encerrando o dia aos 125.401 pontos. O índice alcançou uma mínima de 125.162 pontos e, no pico do dia, atingiu os 127.275 pontos, refletindo a inquietação do mercado diante do aumento das taxas.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Valor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está prestes a anunciar uma medida que permitirá aos trabalhadores demitidos que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) acessar seus recursos. Esta mudança deve ser comunicada ao público nos próximos dias.

Além disso, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revelou que as previsões para o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) indicam a criação de mais de 100 mil novos postos de trabalho em janeiro. Este número supera as expectativas médias dos analistas, que estimavam a geração de aproximadamente 51.508 empregos.