Ibovespa registra alta surpreendente antes e após posse de Trump

Antes mesmo da cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 20 de janeiro, o índice Bovespa já demonstrava um desempenho positivo. Durante a primeira semana completa do ano, que ocorreu entre 6 e 10 de janeiro, o índice registrou uma valorização de 0,27%. Até o momento da posse, a alta acumulada atingiu impressionantes 2,14%, conforme dados coletados pela Economatica.

A mudança nas expectativas do mercado foi notável, especialmente considerando que muitos analistas previam um ano desafiador para a Bolsa. Matheus Amaral, especialista em renda variável do Inter, destacou: “Até nós tínhamos uma visão pessimista. No entanto, contrariando as previsões, o Ibovespa teve uma reviravolta inesperada”.

O principal motor dessa valorização foi o retorno significativo dos investidores estrangeiros ao mercado brasileiro. Amaral comentou sobre essa dinâmica: “Esperávamos que os investidores internacionais direcionassem seus recursos para mercados como o indiano ou argentino. Contudo, a Bolsa brasileira estava tão atrativa que não poderia ser desconsiderada”.

Uma das métricas que ilustra essa atratividade é a relação Preço sobre Lucro (P/L), que atualmente está em média em 7 vezes. Essa relação indica quão acessíveis estão as ações no mercado; quanto menor o número, mais barata a ação é considerada. Em diversas áreas da economia, um P/L abaixo de 10 é visto como um indicador de boas oportunidades de investimento.

Esse influxo de capital estrangeiro gerou um efeito cascata: a entrada de novos investidores contribuiu para a desvalorização do dólar em relação ao real. Com a moeda americana em queda no cenário internacional, os retornos na Bolsa tornaram-se ainda mais atraentes para os investidores estrangeiros, potencializando ainda mais o apelo do Brasil como destino de investimentos.

Em apenas janeiro deste ano, os investidores internacionais injetaram cerca de R$ 7,4 bilhões na Bolsa brasileira. Para efeito de comparação, no mês anterior (dezembro), esse valor havia sido significativamente menor, totalizando R$ 903 milhões. No primeiro mês de 2024, o montante investido por estrangeiros correspondeu a um quarto do total aplicado por pessoas físicas ao longo de todo o ano anterior.

Com a posse de Trump e as novas tarifas impostas por sua administração a diversos países, havia uma expectativa generalizada de um impacto negativo sobre o Ibovespa. No entanto, isso não se concretizou. Alison Correia, analista de investimentos e sócio fundador da Dom Investimentos, esclareceu: “A princípio parecia que o mercado iria enfrentar dificuldades. Contudo, os investidores perceberam que Trump está aberto ao diálogo e disposto a avaliar cada situação individualmente. Isso acabou gerando uma reação positiva no mercado”.