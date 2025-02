Ibovespa apresenta queda em dia de expectativas mistas e resultados corporativos

Os investidores reagiram à ata da mais recente reunião do Banco Central dos Estados Unidos, que indicou uma tendência favorável à manutenção das taxas de juros nos próximos períodos. Além disso, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece em destaque nas discussões do mercado financeiro.

Nesta quarta-feira (19), o Índice Bovespa (Ibovespa) encerrou o dia com uma desvalorização de 0,95%, alcançando 127.308,80 pontos. Durante as negociações, o índice variou entre 127.028,24 e 128.528,28 pontos, com um volume financeiro total de R$ 19,9 bilhões.

Conforme análise realizada por Anderson Silva, especialista em renda variável e sócio da GT Capital, o Ibovespa acumula uma valorização aproximada de 5,8% desde o início do ano, enquanto a moeda norte-americana apresenta uma queda superior a 8%. Esse cenário otimista é acompanhado por uma desaceleração nas curvas de juros futuros, que estavam em alta no ano anterior.

O governo brasileiro tem adotado um discurso mais alinhado em suas políticas econômicas, embora alguns deslizes tenham sido observados. Contudo, esses fatores ainda não parecem ter gerado impactos significativos nos preços. Por outro lado, o novo presidente do Banco Central tem demonstrado uma postura técnica em sua abordagem à política monetária, oferecendo maior tranquilidade ao mercado financeiro.

No pregão desta quarta-feira, ocorreu um movimento de correção natural do Ibovespa após um período de alta iniciado em 14 de janeiro de 2025, num patamar considerado importante para os investidores ao redor dos 120 mil pontos.

Durante a atual temporada de divulgação de resultados financeiros das empresas brasileiras, a maioria delas tem reportado desempenhos positivos, embora algumas exceções tenham sido notadas. O aumento nas taxas futuras de juros impactou negativamente ações como LWSA3, CVCB3 e RENT3, que tendem a se mover na direção oposta aos indicadores de juros. Apesar disso, não há um fator específico identificado que tenha influenciado essas quedas hoje.

Entre os destaques positivos do Ibovespa está a CPFE3, considerada um “porto seguro” para os investidores em busca de empresas que oferecem bons dividendos. A USIM5 também se destaca pela sua sólida posição financeira no contexto desafiador enfrentado pelo setor siderúrgico e mineral.

A SUZB3, por sua vez, se beneficiou da valorização do dólar nas negociações do dia. De modo geral, o mercado parece vislumbrar uma perspectiva otimista com a possibilidade do fim do ciclo de alta das taxas de juros no Brasil. Este é um momento em que investidores com maior apetite ao risco podem começar a explorar mais opções na renda variável.

No entanto, a atenção dos agentes financeiros continua voltada para os sinais de inflação nos Estados Unidos. Uma eventual nova fase de aumento das taxas por parte da autoridade monetária americana pode impactar diretamente os mercados emergentes. Assim sendo, ainda se observa um fluxo moderado de investimentos na Bolsa brasileira. A queda registrada hoje é vista como uma pequena correção dentro desse contexto mais amplo.

Esta análise foi publicada originalmente no BM&C NEWS.