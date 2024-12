IBM Brasil lança mais de 180 vagas para programa de estágio em São Paulo

A IBM, empresa global de tecnologia e inovação, abriu mais de 180 vagas para programas de estágio no estado de São Paulo, a fim de ampliar a entrada de jovens profissionais no mercado de trabalho. As vagas são para as áreas de RH, planejamento financeiro, operação de vendas e tecnologia, também para profissionais com deficiência. Ainda, a empresa também está com duas vagas para desenvolvedor full stack.

Além da bolsa auxílio, os programas de estágio oferecem pacotes de benefícios que incluem seguro saúde, assistência médica e odontológica, convênio farmácia, tíquete refeição e vale transporte.

Para quem possui boas habilidades de comunicação e trabalho em equipe, vontade de aprender e se desenvolver em um ambiente dinâmico e inovador, pode conferir todas as informações por meio do aplicativo da Catho, plataforma gratuita de empregos, acessando o link disponível para download, ou direto na plataforma online, para se inscrever gratuitamente e ter a chance de fazer parte do maior empregador do setor de tecnologia e consultoria do mundo.