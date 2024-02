IBGE: Diadema é a grande cidade com mais abastecimento de água em todo o país

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (23) os resultados do Censo 2022 com as características dos domicílios, elaboradas a partir das informações do questionário mais básico da pesquisa, aplicado a todos os domicílios do país. Dentre as informações recolhidas, estão dados sobre o acesso a água, a banheiros, esgoto e coleta de lixo.

Dentre os municípios com mais de 2 mil habitantes, Diadema despontou como a cidade do Brasil com mais acesso a abastecimento de água da rede geral, 99,84%, à frente de todos os outros, incluindo os da região do ABCD, da Grande SP e as capitais.

“Levamos em consideração as cidades maiores, pois em municípios com poucos habitantes é relativamente mais simples ter 100% de atendimento, é outra realidade,” explicou o técnico do IBGE Bruno Mandelli, que apresentou publicamente os resultados. Esse resultado em Diadema, uma das cidades mais densamente povoadas do país, foi motivo de celebração entre os presentes.

“O resultado de Diadema é bastante superior à média nacional, tanto para o abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário,” continuou Mandelli. “Quando analisamos os municípios com mais 200 mil habitantes, Diadema apresentou a maior taxa de abastecimento de água e a segunda maior de esgotamento sanitário.”

O prefeito José de Filippi disse que recebeu com entusiasmo o convite do IBGE para Diadema sediar o lançamento dos dados do Censo 2022: “Diadema se sente honrada. A divulgação das características dos domicílios é de extrema importância para revisão, balanço e aprimoramento de todas as iniciativas que já estamos desenvolvendo aqui na cidade. Essas informações serão cruciais na construção de novas políticas públicas, reforçando nosso compromisso contínuo em atender às necessidades dos cidadãos e cidadãs da nossa cidade”, avaliou o prefeito.

Sobre o bom posicionamento de Diadema nos rankings, Filippi atribuiu aos anos de trabalho da Saned, a companhia de saneamento de Diadema, depois fundida à Sabesp. “Isso é resultado de políticas públicas, o que torna ainda mais desnecessário pensar em privatizar o saneamento. Os dados mostram que o poder público fez o dever de casa e eu sinto muito orgulho de ter sido o prefeito que criou a Saned.”

“Desde 2022, o IBGE vem divulgando mais informações referentes ao 13º Censo Demográfico brasileiro. Os dados nos permitem conhecer melhor as condições de moradia dos brasileiros, para saber como vivem a partir de seus domicílios. Essa parceria do IBGE com a prefeitura de Diadema permitiu que aqueles que estavam presencialmente pudessem obter e debater essas informações, bem como todos que acompanharam pelas redes sociais”, afirmou Marcio Pochmann, presidente do IBGE.

Ao final do evento, foi assinado um protocolo de cooperação entre o IBGE e o Consórcio Grande ABC, aprofundando questões relacionadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação.

Estiveram presentes na divulgação o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, a diretora de pesquisas, Elizabeth Hypólito, a diretora de geociências, Ivone Lopes Batista, a diretora-executiva, Flávia Vinhaes Santos, o superintende estadual do IBGE em São Paulo, Francisco Garrido, o chefe da Agência do IBGE em Diadema, Geraldo Carneiro, e o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior e a vice-prefeita Patty Ferreira, além de secretários municipais e vereadores. A apresentação dos resultados contou com a participação do diretor-substituto de Pesquisas, João Hallack, do Gerente Técnico do Censo, Gustavo Junger, e dos pesquisadores Bruno Mandelli, da Diretoria de Pesquisas, e Rafael Damiati, da Diretoria de Geociências.

Confira os resultados do Censo 2022: Características dos Domicílios em https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/mapas.html?tema=domicilios

A divulgação ocorreu no Teatro Clara Nunes, no Centro de Diadema, e contou com transmissão pelo IBGE Digital e reprodução, pela primeira vez, em quatro redes sociais (Youtube, Instagram, Facebook e Tiktok). A programação contou ainda com a realização de uma oficina de capacitação técnica para gestores públicos, ministrada por técnicos do IBGE. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal de Diadema e do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.