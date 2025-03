Ibaneis Rocha se recusa a participar de evento com Lula e critica presidente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), justificou sua ausência na cerimônia de posse da cúpula da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nesta segunda-feira (17) alegando a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em declaração à imprensa, o governador afirmou: “Não piso na terra arrasada do Lula”.

Advogado e ex-presidente da seccional da OAB no DF, Ibaneis era uma das autoridades convidadas para o evento. Em mensagem ao presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, ele parabenizou o dirigente por sua recondução ao cargo e explicou o motivo de sua ausência.

Segundo o portal Metrópoles, na justificativa enviada a Simonetti, Ibaneis Rocha afirmou que Lula o acusou “de forma leviana” de ser cúmplice do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O governador declarou ainda que não participará de eventos com a presença do presidente até que ele se retrate.

A polêmica entre os dois políticos remonta a declarações de Lula no documentário da GloboNews sobre os ataques de 8 de janeiro. Na ocasião, o presidente afirmou que Ibaneis “é cúmplice disso, concordou com isso, negligenciou, não agiu corretamente”, além de acusá-lo de conivência com os atos antidemocráticos.

No início de março, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou o inquérito que investigava o governador do DF por suposta omissão ou falhas na contenção dos ataques. A decisão seguiu parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pediu o arquivamento da investigação contra Ibaneis.

A relação entre Lula e Ibaneis já vinha desgastada, especialmente após embates públicos sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, financiado pela União. Em dezembro de 2024, o presidente afirmou que o DF não deveria receber mais recursos do que outros estados, reforçando que a capital federal já recebe “mais do que qualquer outro”.