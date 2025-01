Ibama investiga possível presença de onça em condomínio de luxo em Goiânia

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está em ação para investigar a presença de uma possível onça no Condomínio Aldeia do Vale, localizado em Goiânia, Goiás. Moradores do local, que inclui figuras públicas como a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, relataram avistamentos do animal, mas até o momento não foram registradas imagens ou vídeos que confirmem sua presença.

Para verificar a situação, o Ibama instalou armadilhas fotográficas na área, conforme declarado por Nelson Galvão, superintendente do órgão em Goiás, durante entrevista à TV Anhanguera. Segundo Galvão, embora existam relatos de moradores sobre avistamentos, a captura visual da onça ainda não ocorreu. “Esse é um animal que se desloca muito e não é fácil de ser observado”, ressaltou.

Em abril de 2024, um avistamento semelhante foi reportado no condomínio. Naquela ocasião, o Ibama havia autorizado o uso de iscas vivas para tentar capturar o animal, com um filhote de cabra sendo utilizado como isca. No entanto, essa tentativa também não resultou na captura da onça.

As orientações de segurança dadas pelo Ibama aos moradores incluem evitar áreas de mata densa durante a noite e não alimentar animais silvestres caso sejam avistados. “A tendência é que a onça se afaste ao ver um ser humano. É fundamental que as pessoas mantenham distância e informem a segurança do condomínio”, enfatizou Galvão.

A associação dos moradores do Residencial Aldeia do Vale (Saalva) foi contatada pela reportagem para fornecer mais informações sobre o incidente, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Caso a onça seja novamente avistada, os moradores devem comunicar imediatamente à segurança do condomínio para que as medidas necessárias sejam tomadas. Se capturado, o animal será levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e após um período de quarentena, será reintegrado ao seu habitat natural.

Nelson Galvão destacou que a região onde se encontra o condomínio historicamente serve como habitat para onças. Ele ressaltou a importância da convivência pacífica entre humanos e animais silvestres: “O avistamento é algo natural; se você vir uma onça, deixe-a seguir seu caminho; ela não atacará”.

O Residencial Aldeia do Vale é conhecido por suas extensas áreas verdes, atraindo diversas espécies da fauna local, incluindo onças-pardas e várias aves. Os moradores estão envolvidos em programas de preservação ambiental que incluem reciclagem e compostagem.

Ao longo dos anos, têm sido frequentes os relatos sobre a presença de animais silvestres na área. O cuidado com a natureza e a manutenção do ambiente são prioridades para os residentes.