Iate Clube de Santos: exemplo de sustentabilidade na Regata Santos-Rio, com largada nesta sexta (25/10)

A 74ª Regata Santos-Rio largará na manhã desta sexta-feira (25/10) com as 30 embarcações ostentando no percurso de 200 milhas náuticas (360 km), até o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), a Bandeira Azul mantida há três temporadas pelo Iate Clube de Santos (ICS), devido ao esforço de seus diretores, associados, velejadores e funcionários em respeitar e preservar o meio ambiente.

A iniciativa é da FEE – Foundation for Environmental Education, instituição com várias bases na Europa e representada no Brasil pelo IAR – Instituto Ambientes em Rede, de Florianópolis. O ICS passou um ano sendo avaliado como projeto piloto antes de receber o cobiçado prêmio ecológico internacional. O certificado é concedido a clubes, praias, marinas e embarcações de turismo, com foco em educação e gestão ambiental, responsabilidade social e turismo sustentável.

“Adotamos uma mudança comportamental junto à sociedade. Criamos a Escola de Vela em parceria com a Prefeitura do Guarujá, cedendo barcos e hangar, promovemos a limpeza de detritos no Rio Santo Amaro e reduzimos o impacto ambiental com descartes, ampliando a reciclagem”, relata o diretor de Vela e Meio Ambiente do ICS, Odoardo Lantieri, em relação às ações que levaram o clube a conquistar a Bandeira Azul, a exemplo da Praia do Tombo, também no Guarujá.

A sustentabilidade seguirá a bordo das 30 embarcações esperadas pela Comissão de Regatas (CR). “No kit das tripulações será incluído um saco plástico verde para recolhimento dos materiais recicláveis. Esse lixo será entregue no Iate Clube do Rio de Janeiro, que está preparado para encaminhá-lo às cooperativas de reciclagem ou descartá-lo da forma mais apropriada possível”, destaca Lantieri.

Projeto Revela – A 74ª Santos-Rio marca o início da parceria entre o ICS e o Revela, projeto de moda com o conceito de economia circular que desenvolve produtos com design da Just Another Brand (JAB) a partir do uso de velas náuticas que seriam descartadas, sendo que cada vela levaria cerca de 400 anos para se decompor no meio ambiente.

Mais de 140 velas já ganharam vida nova a partir de mulheres que foram incentivadas a desenvolver habilidades por meio de cursos e vivências estimulando a economia local, como por exemplo, em Ilhabela. Além do projeto incentivar e apoiar os velejadores, leva educação ambiental com ações em parceria com a ONG Viva Verde Azul, valorizando e empoderando as comunidades. “Os produtos carregam a energia do mar e o respeito pela natureza”, afirma a responsável pelo Revela, Denise Rangel.

Show no mar, na terra e no ar – A largada oferecerá ao público da Baixada Santista a cerimônia que já se tornou tradição nos últimos anos, com o Deck do Pescador, na Ponta da Praia, reservado a partir das 10h para quem desejar acompanhar o Desfile dos Barcos. A Autoridade Portuária suspenderá o tráfego de navios mercantes antes da largada. A Marinha do Brasil participará com seus navios, com a Banda de Fuzileiros Navais e fará a escolta dos barcos até o Rio de Janeiro, enquanto a Força Aérea Brasileira apresentará o show da Esquadrilha da Fumaça.

Inscrições para a Santos-Rio – Podem ser feitas nas classes ORC, BRA-RGS,RGS Cruiser, RGS Clássicos e Mini 6.5 pelos e-mails: [email protected] e [email protected] até às 10h30 de 25/10. A Santos-Rio, organizada pela parceria entre o Iate Clube de Santos (ICS) e o Iate Clube do Rio de Janeiro (ICRJ), tem os apoios da CBVela e da ABVO – Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.