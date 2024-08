Iara Rennó e Zezé Motta se apresentam no Sesc Ipiranga 

Entre os dias 23 e 25/8, o teatro do Sesc Ipiranga recebe dois grandes shows. Na sexta e sábado, 23 e 24/8, às 20h, Iara Rennó, apresenta uma expressão mais intimista de sua música em novo álbum Orí Okàn, que faz um mergulho fundo na cultura e na religião de orixás. O show conta, também, com participações especiais. Já no domingo, 24/8, às 20h, Zezé Motta, traz homenagens e clássicos que permeiam ao longo dos seus 50 anos de carreira.

Cantora, compositora e produtora musical, a artista indicada ao Grammy Latino, com Oríkì, Iara Rennó, chega ao seu nono álbum “Orí Okàn”, que surgi a partir do seu nascimento como filha de santo e carrega em suas bases e fundamentos, a história cultural (do Candomblé) e a história pessoal. No show em que a artista desfila músicas mântricas, de refrões simples e fortes, que convidam o público a cantar junto, conta com participações de Thalma de Freitas e Alessandra Leão. No repertório somam-se hits de Oríki, além de releituras de clássicos da música negra brasileira e sambas de roda tradicionais.

No domingo 24/8, às 18h, é vez de Zezé Motta, com o show Atendendo a Pedidos. Além de clássicos da carreira, Zezé canta alguns de seus mais importantes sucessos, que inclui homenagens musicais que lhe foram prestadas, como Tigresa (Caetano Veloso), Criola (Moraes Moreira), e Muito Prazer Zezé (Rita Lee e Roberto de Carvalho), também, homenagens da cantora-atriz para aqueles compositores que estiveram presentes em seus discos e shows, como o Negra Melodia, lançado em 2011 com o selo da Joia Moderna, onde todas as faixas eram compostas por Luiz Melodia ou Jards Macalé.

Serviço:

Música | Iara Rennó

Orí Okàn. Com participações de Thalma de Freitas e Alessandra Leão.

Dias 23 e 24/8, sexta e sábado às 20h.

Classificação: 12 anos. Duração: 90 minutos

Valores: R$60,00 (inteira), R$30,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$18,00 (credencial plena).

Música | Zezé Motta

Atendendo a Pedidos

Dia 25/8, domingo, às 18h.

Classificação: 12 anos. Duração: 90 minutos

Valores: R$70,00 (inteira), R$35,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$21,00 (credencial plena).

Ingressos: disponíveis no portal ou pessoalmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000