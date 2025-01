Iamspe introduz token de segurança para beneficiários

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) anunciou a implementação de um novo sistema de segurança que promete reforçar a proteção dos dados pessoais de seus beneficiários. A ferramenta, conhecida como token, funcionará como um código de validação, enviado pelo aplicativo “Iamspe Digital” antes da realização de consultas e exames na rede credenciada.

Os usuários deverão garantir que o aplicativo esteja instalado em sua versão mais recente e que tenham concluído o primeiro acesso. A adoção do token será gradual, abrangendo toda a rede de atendimento do Iamspe.

Desenvolvido como parte do Sistema Sabi, o token visa unificar e digitalizar os processos clínicos e administrativos da instituição. Essa inovação é uma das várias iniciativas do Governo do Estado de São Paulo para promover a transformação digital nos serviços públicos, com o intuito de gerar eficiência e economia.

A introdução da tokenização é uma estratégia eficaz contra fraudes, pois diminui as probabilidades de uso indevido da carteirinha por terceiros. Além disso, o novo recurso facilitará a verificação do histórico médico dos beneficiários diretamente pelo aplicativo, permitindo também a avaliação do atendimento recebido.

Essas informações coletadas serão valiosas para a equipe gestora do Iamspe, contribuindo para melhorias nos processos internos e decisões administrativas mais informadas.

Para utilizar essa nova funcionalidade, os beneficiários devem baixar o aplicativo “Iamspe Digital”, disponível para dispositivos Android e iOS. O recurso token pode ser encontrado na tela inicial do aplicativo, logo abaixo da opção “Jornada do Paciente“.

Ricardo Cezar de Moura Juca, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do Iamspe, destacou: “Com a disponibilização deste novo recurso, proporcionamos mais segurança e transparência aos nossos beneficiários. Este passo é uma prova do comprometimento do Iamspe com inovações tecnológicas que visam melhorar a experiência do usuário”.