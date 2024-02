Iamspe inaugura Pronto-Socorro de Especialidades Cirúrgicas com funcionamento 24h

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), órgão ligado à Secretaria de Governo e Gestão Digital (SGGD), inaugurou o Pronto-Socorro de Especialidades Cirúrgicas no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

O espaço, que foi totalmente reformado, foi estruturado para assistir os pacientes do Pronto-Socorro que necessitam passar por avaliação específica de especialidades cirúrgicas.

O novo setor conta com 18 novos leitos de observação, sendo um de isolamento, e cinco novos consultórios para atender os pacientes das especialidades cirúrgicas, além de uma sala unificada de medicação e apoio dos cuidados de enfermagem, todos com funcionamento 24h. Além da Cirurgia Geral, o setor contará com a retaguarda de especialidades como Urologia, Cirurgia Vascular e Neurocirurgia.

“A nova distribuição espacial, estrategicamente localizada junto ao PS Adulto, traz mais conforto e agilidade ao atendimento do paciente, além de melhorar o fluxo dos processos no hospital para o encaminhamento dos casos”, afirma o Dr. Antônio Carlos Pereira Lima, Diretor do Pronto-Socorro do HSPE.

“A conclusão de mais esta etapa consolida um ciclo de melhorias no processo assistencial e de acolhimento aos usuários do Iamspe em sua jornada no Pronto-Socorro do Hospital do Servidor. Garantir segurança assistencial e a melhoria da experiência do paciente e dos nossos profissionais de saúde são os nossos objetivos”, destaca o Dr. Marcelo Itiro Takano, Diretor Técnico do HSPE.

O acesso ao PS da Cirurgia-Geral pode ser feito pela Avenida Ibirapuera, nº 981 ou pela Rua Pedro de Toledo, nº 1.800, na Vila Clementino, em São Paulo (SP).

Prontos-Socorros do HSPE

Em agosto de 2023, o Hospital do Servidor Público Estadual modernizou e ampliou a estrutura do Pronto-Socorro Infantil. Agora, são oito consultórios, duas salas de isolamento, sala de emergência e oito leitos de observação infantil.

No mesmo mês também foi inaugurado o PS da Mulher, com atendimento de urgência e emergência voltado à saúde da mulher, com médico ginecologista e obstetra 24h, além de equipe de Enfermagem especializada em Ginecologia. O local dispõe de dois consultórios de atendimento equipados com mesa ginecológica e material de diagnóstico específico, uma sala de cardiotocografia, três ambientes de medicação e um de apoio da enfermagem.

O Pronto-Socorro de Ortopedia também foi remodelado no ano passado juntamente com a ampliação do PS da Oftalmologia.

Para 2024 há previsão de abertura de uma nova UTI no Pronto-Socorro e a reestruturação do PS da Otorrinolaringologia e da Bucomaxilo.