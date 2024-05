Iamspe faz entrega gratuita de mais de 6,1 mi de medicamentos na casa de pacientes

Pacientes que fazem uso de medicamentos de forma contínua e que são conveniados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) podem participar do Programa Medicamento em Casa (PMC), realizado pelo Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), principal unidade de saúde da instituição. Só em 2023, foram enviados mais de 6,1 milhões de medicamentos aos inscritos no programa, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, que contou com mais de 4,5 milhões de envios.

“Buscando a melhoria na prestação dos serviços oferecidos aos usuários, o programa tem como objetivo proporcionar uma maior comodidade aos pacientes, garantindo a continuidade dos tratamentos sem que seja necessário se deslocar até a farmácia, beneficiando especialmente os idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e quem mora no interior”, afirma Luis Henrique Rezende, Diretor do Núcleo de Farmácia do Iamspe.

A iniciativa, que é totalmente gratuita, atende mais de quatro mil pessoas de todo o estado de São Paulo e dispensa 41 tipos de medicamentos. Os principais medicamentos atendidos pelo programa são para hipertensão arterial e diabetes.

Para participar, o paciente precisa comparecer presencialmente à Farmácia Ambulatorial do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) com uma receita válida e que tenha sido emitida por uma unidade de saúde própria do Iamspe ou que faça parte da rede credenciada. Medicamentos psicotrópicos e sujeitos a controle especial, medicamentos termolábeis e os de Componente Especializado não são disponibilizados pelo programa.

As entregas são mensais e realizadas de uma única vez, mesmo no caso de pacientes inscritos para o recebimento de mais de um tipo de medicamento em casa. A primeira dispensação é realizada de forma presencial, no ato da aprovação do cadastro, e a entrega na residência será realizada a partir do mês seguinte.

A renovação da adesão ao programa deve ser feita anualmente e, no caso de receitas vencidas, também é necessária a apresentação de nova receita válida para que as entregas continuem sendo realizadas.

Mais informações estão disponíveis no link