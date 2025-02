IA e Tecnologia 3D em cirurgias de cabeça e de pescoço são temas da Jornada Internacional de Medicina

Os avanços tecnológicos vêm revolucionando a Medicina no Brasil e no mundo. Com isso, Inteligência Artificial (IA), Técnicas Tridimensionais (3D) e Robótica se tornaram grandes aliadas na área da Saúde, garantindo precisão, qualidade e otimização em diagnósticos e cirurgias. Entre outros, estes temas serão abordados durante a 2ª Jornada Médica Internacional, que terá no rol de palestrantes os neurocirurgiões Cezar José Mizrahi, de Israel, e André Guelman Gomes Machado, dos Estados Unidos – considerados referências em suas áreas de atuação. O Congresso acontece entre 12 e 14 de março, em Erechim, cidade do estado do Rio Grande do Sul.

Especialista em cirurgia complexa e minimamente invasiva da coluna do Shaare Zedek Medical Center, de Jerusalém, Mizrahi adianta que a IA funciona como uma espécie de “colega de profissão”, auxiliando na tomada de decisão e na elaboração de plano cirúrgico.

Apesar de todos os avanços disponíveis nos dias de hoje na Saúde, o médico lamenta o fato de que, no Brasil, poucos hospitais estejam preparados para utilizar tecnologias do tipo, em contraponto, por exemplo, com o que se vê em Israel. O neurocirurgião atua neste segmento há 13 anos:

“Para você ter uma ideia, aqui, em Israel, a Saúde utiliza a robótica cirúrgica de coluna há mais de uma década. No Brasil, infelizmente, este é um instrumento apenas disponível em hospitais de referência, como o Albert Einstein, ou em grandes centros universitários e de pesquisa, como é o caso da Universidade de São Paulo (USP)”.

Especialista em cirurgia funcional da Cleveland Clinic, pioneira nos Estados Unidos em Medicina Moderna e em Multiespecialidades, Machado faz coro com o colega de Jerusalém, com quem vai dividir palco na Jornada Médica Internacional, em Erechim, em 14/3, no Centro Cultural Vinte e Cinco de Julho (rua Gaurama, 210 – centro).

O médico revela que, graças aos avanços tecnológicos, várias nações já lançam mão de Tecnologia 3D em exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, para maior precisão e segurança em resultados, sobretudo para casos que demandam cirurgia:

“Na Cleveland Clinic, utilizamos Neurofisiologia e Neuronavegação para aumentar a precisão dos resultados e, consequentemente, dos diagnósticos. Esta é uma realidade que deve avançar ainda mais pelo mundo. Nosso painel no Seminário Internacional, em Erechim, vai abordar exatamente isso: o presente e o futuro da Medicina pelo viés da IA e de Alta Tecnologia”.

O médico trata pacientes com dores crônicas e distúrbios do movimento, realiza cirurgias de estimulação profunda para doença de Parkinson e neuroestimulação na recuperação de função motora de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC):

“O que vemos no Brasil como futuro, nos Estados Unidos já é realidade e está em constante evolução. A maioria dos hospitais americanos conta com múltiplos equipamentos de imagem e de planejamento cirúrgicos com Tecnologia 3D. Isso facilita, e muito, o nosso trabalho, além de oferecer melhores condições de recuperação para o paciente”.