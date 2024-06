IA é alternativa para otimizar operações logísticas

Um estudo compartilhado pelo Data Centre Dynamics revelou que as soluções relacionadas à Inteligência Artificial (IA) estão entre as tendências do chamado “novo mercado”. Como prova disso, cada vez mais empresas vêm investindo em IA para otimizar as operações logísticas.

A IA, aliada ao Big Data – área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados -, desponta como protagonista na busca por eficiência. A propósito, o mercado global de análise de Big Data está com expectativa de crescimento de 13% em CAGR entre 2024 e 2032, passando de US$ 348,21 bilhões para US$ 924,39 bilhões, de acordo com projeção publicada pela Fortune Business Insights.

Apesar disso, segundo Rogerio Gomes, CEO da WRG Marketing, muitas empresas ainda não entenderam de que maneira a IA pode ser usada em operações logísticas. Além disso, também é comum que haja dúvidas com relação às etapas em que este uso pode trazer mais resultados.

“A IA chegou para ficar e, hoje, é fundamental para otimizar as operações logísticas, permitindo a análise de dados em tempo real e a tomada de decisões ágeis para garantir eficiência e competitividade”, afirma.

“Esse olhar para o futuro tecnológico é fundamental para empresas que são líderes nos seus setores de atuação, como é o caso da SANCA Galpões”, considera Gomes.

Ele destaca que a IA pode ser usada em operações logísticas para otimizar o uso de combustível, prevenir contratempos e aperfeiçoar a coordenação dos motoristas.

“Além disso, a inovação tecnológica [IA] possibilita maior segurança para as operações logísticas, além de permitir enxugar gastos, promover a manutenção ágil e exata e estabelecer relações entre dados e decisões estratégicas”, complementa.

O setor de logística contribui para o crescimento econômico em uma ordem de grandeza comparável a setores considerados gigantes da economia brasileira, conforme informações de uma análise realizada pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (Abol).

De acordo com a entidade, em comparação a outros setores da economia, o setor de logística representa 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em termos de faturamento bruto, o que demanda a implementação de ferramentas que colaborem com a efetividade dos processos.

Na visão do CEO da WRG Marketing, ao integrar IA e Big Data, as empresas podem otimizar o uso de combustível, prevenir contratempos na logística, coordenar motoristas de forma eficiente e garantir a segurança nas estradas.

"A IA chegou como uma alternativa às buscas que fazemos na internet e, agora, está avançando para otimizar os processos das grandes empresas", afirma.