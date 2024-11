A recente interação entre a inteligência artificial Grok, integrada à plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), e seus usuários trouxe à tona uma controvérsia envolvendo o bilionário Elon Musk. Em um episódio amplamente divulgado, a IA apontou Musk como um dos principais propagadores de desinformação na rede social. A questão foi levantada por Gary Koepnick, que perguntou ao Grok quem mais disseminava informações errôneas e deliberadamente falsas no X.

O Grok indicou que após a aquisição da plataforma por Musk, houve um relaxamento na moderação de conteúdo, resultando na reativação de contas anteriormente banidas, incluindo a de Alex Jones, conhecido por suas teorias conspiratórias. A IA destacou que Musk fez diversas postagens criticadas por endossar desinformação, especialmente em temas políticos e de saúde, como a Covid-19.

Além disso, o Grok observou que a desinformação difundida por Musk frequentemente ganha legitimidade entre seus seguidores, influenciando eventos do mundo real. Um exemplo disso são as interações do empresário com conteúdos racistas ou associados ao nazismo, levantando preocupações sobre a responsabilidade das plataformas digitais em moderar tais discursos.

A criação do Grok foi uma resposta de Musk ao sucesso do ChatGPT da OpenAI, empresa da qual ele se desligou após discordâncias estratégicas. Lançado pela xAI em novembro de 2023, o Grok é caracterizado por seu estilo politicamente incorreto e já gerou repercussões notáveis.

Essas interações sublinham a complexidade da governança de plataformas sociais e a influência potencial das figuras públicas no debate público. Enquanto o X busca equilibrar liberdade de expressão e responsabilidade informativa, o papel das tecnologias emergentes nesse cenário continua sendo uma área crítica de discussão.