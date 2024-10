IA da Meta gera erros em série sobre Nunes e Boulos às vésperas do 2º turno

A cinco dias da eleição, o assistente de inteligência artificial da Meta – dona do Facebook, Instagram e WhatsApp – gerou respostas incorretas e desatualizadas quando questionada sobre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no segundo turno da disputa.

A Meta AI é um recurso de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT. Ela tem sido lançada de forma gradual no Brasil no último dia 9 de outubro e pode ser acessada pelas redes sociais da companhia.

Em nota, a Meta diz que já havia adiantado que a nova tecnologia não seria perfeita. “Assim como em outros sistemas de IA generativa, os modelos podem oferecer respostas imprecisas ou inapropriadas, como indicamos dentro dos aplicativos”.

A empresa completa dizendo que está comprometida em aprimorar essas funcionalidades conforme elas evoluem e recebe feedbacks de usuários. O posicionamento é assinado por um porta-voz não identificado.

A reportagem indagou à ferramenta sobre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que disputam o voto do eleitor da capital paulista.

A ferramenta responde a “quem é Ricardo Nunes” dizendo que ele é filiado ao Republicanos e destaca a atuação do prefeito “como deputado federal” e “líder do governo no Congresso Nacional durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro”. Nenhuma das afirmações é verdadeira.

Já sobre Boulos, diz que “foi candidato à Presidência da República em 2018 e 2022”, quando, na realidade, no último pleito ele foi eleito para a Câmara.

Outro texto sobre o deputado do PSOL diz ainda que ele “lidera a pesquisa Datafolha com 23% das intenções de voto”. A pesquisa mais recente do instituto, divulgada na quinta-feira da semana passada, mostra na verdade que Nunes está à frente, com 51% das intenções de voto, ante 33% do adversário.

Indagado sobre “quem lidera na corrida pela Prefeitura de SP”, o recurso afirma que a disputa está ficando “cada vez mais emocionante”, porque, “de acordo com as últimas pesquisas, Pablo Marçal assumiu a liderança, mas Guilherme Boulos está bem próximo”.

Em novas consultas, o recurso passou a gerar uma resposta padrão para questionamentos sobre pesquisas de intenção de voto: “Boa pergunta: Para saber mais sobre as eleições, acesse https://www.tse jus.br”, com o link para site oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O mesmo texto é gerado a partir de questões sobre as pesquisas de intenção de voto em Belo Horizonte, Fortaleza, Natal e Porto Alegre, onde haverá segundo turno.

A ferramenta dá um retorno preciso, no entanto, sobre “qual a probabilidade de Ricardo Nunes vencer a eleição”. Cita a mais recente pesquisa Datafolha e “vantagem significativa”, mas ressalta que Boulos está realizando esforços para conquistar o eleitorado.

A Meta AI também se recusa a gerar imagens dos candidatos a prefeito, mas fornece as de urnas eletrônicas. Sobre processo eleitoral e postura do TSE, a resposta é “boa pergunta”.

O QUE DIZ A META

Questionada pela Folha de S.Paulo, a empresa enviou nota assinada por “um porta-voz da Meta”.

“Quando anunciamos nossas funcionalidades de inteligência artificial generativa, informamos que esta tecnologia nova não seria perfeita”, diz a plataforma.

“Assim como em outros sistemas de IA generativa, os modelos podem oferecer respostas imprecisas ou inapropriadas, como indicamos dentro dos aplicativos. Estamos comprometidos em aprimorar essas funcionalidades à medida que elas evoluam e recebemos feedbacks de nossos usuários.”