I Wanna Be Tour: confira os horários dos shows da turnê inédita

O público está cada vez mais próximo de reviver momentos de nostalgia com o início da I Wanna Be Tour. Realizada pela 30e e com patrocínio da Vans, a primeira edição da IWBT abraça uma geração e uma cena que foram muito importantes para a construção do pop-punk dos anos 2000 e tem entre os nomes confirmados: Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s e Fresno. Abaixo estão os horários de cada show.

As doze atrações estarão presentes em todas as cidades pelas quais a I Wanna Be Tour passar: São Paulo (2 de março, no Allianz Parque), Curitiba (3 de março, no Estádio do Couto Pereira), Recife (6 de março, na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco), Rio de Janeiro (9 de março, em novo local, no Riocentro) e Belo Horizonte (10 de março, na Arena da Independência). Os ingressos estão à venda na Eventim.

Confira os horários:

11h – Fresno

11h53 – Plain White T’s

12h46 – Mayday Parade

13h49 – Pitty

14h52 – Boys Like Girls

15h55 – Asking Alexandria

16h58 – The Used

18h01 – All Time Low

19h04 – The All American Rejects

20h07 – NX Zero

21h10 – A Day To Remember

22h13 – Simple Plan

Leia mais sobre as atrações aqui

DATAS E LOCAIS

2 de Março – São Paulo – Allianz Parque

3 de Março – Curitiba – Estádio do Couto Pereira

6 de Março – Recife – Area Externa do Centro de Convenções Pernambuco

9 de Março – Rio de Janeiro – Riocentro

10 de Março – Belo Horizonte – Arena da Independência

SIDE SHOW | I WANNA BE TOUR @São Paulo

Atrações: Simple Plan e NX Zero

Data: 1 de março (sexta-feira)

Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida – São Paulo/SP

Ingressos:

