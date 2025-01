I Wanna Be Tour abre vendas para a sua segunda edição

A I Wanna Be Tour confirmou porque mexe com os corações dos emos brasileiros e reuniu em sua segunda edição um “time” clássico que foi responsável por muitas legendas do Fotolog e subnicks no MSN ao longo dos anos 2000, são eles: Fall Out Boy, Good Charlotte, Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas, Neck Deep, Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number. Marcada para 23 de agosto, em Curitiba, no estádio Couto Pereira; e 30 de agosto, em São Paulo, no Allianz Parque; a I Wanna Be Tour é uma realização da 30e, maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo. A venda de ingressos para o público em geral começa hoje, dia 30 de janeiro, às 12h, no site da Eventim (acesse aqui), e às 13h nas bilheterias oficiais (mais informações abaixo).

“Nossa intenção é a de que essa marca, assim como o evento, esteja sempre em evolução, então teremos em 2025 uma versão aprimorada de I Wanna Be Tour”, afirma Caio Jacob, Vice-Presidente de Global Touring da 30e.

Assim como na primeira edição da IWBT, a divisão entre dois palcos será mantida. No “It’s Not a Phase Stage” se apresentarão Fall Out Boy, Yellowcard, Forfun, Dead Fish, Story Of The Year e Gloria. Já Good Charlotte, Fresno, The Veronicas, The Maine, Neck Deep e Fake Number compõem o palco “It’s a Lifestyle Stage”.

Em 2024, a I Wanna Be Tour passou por São Paulo, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, reuniu 150 mil pessoas e apresentou shows memoráveis com as bandas Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, NX Zero, Pitty, Boys Like Girls, Mayday Parade, Plain White T’s e Fresno.

Datas e locais:

23 de agosto de 2025 – Estádio Couto Pereira, Curitiba

30 de agosto de 2025 – Allianz Parque, São Paulo

SERVIÇO:

I Wanna Be Tour 2025

Realização: 30e

CURITIBA

Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Estádio Couto Pereira – Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória – Curitiba/PR

Horário de abertura dos portões: 10h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Arquibancada – R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 241,50 (ingresso social) | R$ 345,00 (inteira)

Cadeira Superior – R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Mauá e Inferior – R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única – R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package – R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)

Início das vendas: Venda geral: 30 de janeiro, 12h (on-line) e às 13h nas bilheterias oficiais

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/artist/i-wannabetour/

Bilheteria oficial: Hard Rock Café Curitiba – Rua Buenos Aires, 50 – Batel – Curitiba/PR

Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 19h.



SÃO PAULO

Data: 30 de agosto de 2025 (sábado)

Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca – São Paulo/SP

Horário de abertura dos portões: 10h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Setores e preços:

Cadeira Superior – R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única – R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package – R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)

Início das vendas: Venda geral: 30 de janeiro, 12h (on-line) e às 13h nas bilheterias oficiais

Vendas online em: https://www.eventim.com.br/artist/i-wannabetour/

Bilheteria oficial: Allianz Parque (após a abertura de venda geral) – Portão A – Rua Palestra Itália, 200 – Perdizes – São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas