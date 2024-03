I Prêmio Mulheres das Águas reconhece o protagonismo feminino nas áreas da Pesca e Aquicultura

Sete mulheres foram premiadas e reconhecidas pelo protagonismo nos meios pesqueiro e aquícola, setores tradicionalmente associados ao universo masculino, nesta terça-feira (19), durante o I Prêmio Mulheres das Águas. O evento promovido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) aconteceu no Hotel Royal Tulip, em Brasília, e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra da Cultura, Margareth Menezes, e da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg.

A premiação homenageou mulheres que se destacaram em trabalhos, ações, pesquisas nas áreas de pesca e agricultura, proporcionando bem estar social das comunidades, sustentabilidade, respeito aos territórios por seu papel na preservação da cultura e tradições ligadas à pesca. O MPA recebeu 149 histórias em 23 estados, além do Distrito Federal.

Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou o trabalho do Governo Federal para promover a equidade de gênero, raça e diversidade em áreas de trabalho.

“Meu governo tem um compromisso muito sério com o desenvolvimento de ações e defesa que incentivam as mulheres brasileiras, porque acreditamos que não há democracia sem diversidade, não há desenvolvimento social econômico sem reparação histórica. Precisamos reconhecer a nossa força de trabalho e o saberes de todas as mulheres”, disse.

Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a pesca não é apenas uma atividade econômica, mas também um elemento central na identidade cultural de muitas comunidades. As técnicas de pesca, os barcos tradicionais e até mesmo os pratos típicos estão intrinsecamente ligados à história e à cultura desses povos.

“É uma alegria imensa ver mulheres fortes, potentes e plurais sendo reconhecidas por suas contribuições e, acima de tudo, seu papel de liderança. A riqueza de nosso país está em seu povo. As homenageadas desta noite são agentes de transformação em seus territórios e, pra mim, é motivo de muita honra participar deste ato”.

PESCA E CULTURA

Ganhadora na categoria Pesca Artesanal em Águas Continentais, Lilian Gonçalves, da cidade de Maraã, no Amazonas, acompanha seus familiares no manejo do pirarucu desde a infância, trabalhando na proteção da espécie na região de lagos, contra a pesca predatória do peixe que está ameaçado de extinção.

Com apenas 22 anos, a jovem destaca a importância de preservar a tradição da pesca. “A nossa luta é preservar e cuidar para manter a espécie e manter a biodiversidade local. É uma grande luta fazer com que outros jovens enxerguem o caminho dessa tradição. Além de mulher, eu também represento a juventude. Nós queremos ocupar nossos espaços com respeito e protegendo a todos”, falou emocionada.

Em muitas regiões costeiras, a pesca não é apenas uma forma de obter alimento, mas também um meio de manter viva uma tradição que remonta a séculos. As técnicas de pesca utilizadas por essas comunidades muitas vezes são passadas de pai para filho, preservando métodos que foram desenvolvidos ao longo de gerações e que estão adaptados às condições específicas de cada região.

Além das técnicas de pesca, a cultura pesqueira também se manifesta em outros aspectos da vida dessas comunidades. As festas religiosas, por exemplo, muitas vezes estão ligadas ao calendário de pesca, marcando o início ou o fim de determinadas épocas de pesca. O artesanato também é uma expressão importante da cultura pesqueira, com muitas comunidades produzindo objetos utilitários e decorativos inspirados na vida marinha.

Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, também destacou a parceria do MinC com os demais ministérios.

“O Ministério da Cultura tem sido um grande parceiro do Ministério da Pesca, pois pretendemos levar o Cultura Viva para a pesca. Esse prêmio revela que, de fato, a pesca tem uma predominância muito grande de mulheres, que ampliam isso para a gastronomia e o artesanato. Então, é um arranjo, é um modo de vida muito interessante e eu acho a iniciativa muito importante até para servir de farol, de luz para estados e municípios fazerem o mesmo, reconhecendo as suas mulheres que trabalham e que atuam na pesca artesanal”, comentou.

Protocolo de intenções

Durante o evento também foi assinado um protocolo de intenções para o desenvolvimento de um programa de saúde integral para as Mulheres das Águas entre o Ministério da Pesca e o Ministério da Saúde. O documento foi assinado entre o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e a ministra da Saúde, Nisia Trindade.

Confira resultado final do Prêmio Mulheres das Águas, destacando as vencedoras e as menções honrosas em cada categoria:

Gestão Pública ou Privada:

Ganhadora:

Miuki Hyashida

Local: Palmas/TO

Indicante: Autoindicação

Menção honrosa:

Newman Maria da Costa

Local: Brasília/DF

Indicante: Abla – Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia

Camila Gomes Marinho

Local: Teresina/PI

Indicante: CNA – Comissão Nacional de Aquicultura da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil

Pesquisa:

Ganhadora:

Maria José Tavares Ranzani de Paiva

Local: São Paulo/SP

Indicante: Abrapoa – Associação Brasileira de Patologistas de Organismos Aquáticos

Menção honrosa:

Victoria Judith Isaac Nahum

Local: Belém/PA

Indicante: Abla – Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia

Marcia Kafensztok

Local: Timbau do Sul/RN

Indicante: Autoindicação

Aquicultura:

Ganhadora:

Ofélia Maria Campigotto

Local: Gaspar/SC

Indicante: Autoindicação

Menção Honrosa:

Amanda Lilian Vieira Corrêa Hoch

Local: Murutinga do Sul/SP

Indicante: Autoindicação

Ivone Lisboa da Silva

Local: Jatobá/PE

Indicante: Autoindicação Pesca Amadora e Esportiva:

Ganhadora:

Joice Carla Santana Marques

Local: Corumbá/MS

Indicante: Anepe – Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva

Menção Honrosa:

Jaqueline Aparecida dos Santos

Local: Bonito/MS

Indicante: CBPE – Confederação Brasileira de Pesca Esportiva

Tielly Costa de Oliveira

Local: São Miguel do Araguaia/GO

Indicante: Autoindicação

Bigail Tupari

Local: São Miguel do Guaporé/RO

Indicante: Autoindicação

Pesca Industrial/Indústria do Pescado:

Ganhadora:

Nara Regina de Souza Cruz

Local: Porto Velho/RO

Indicante: Autoindicação

Menção Honrosa:

Giselle Perão

Local: Itajaí/SC

Indicante: Sindipi – Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região

Pesca Artesanal em Águas Continentais:

Ganhadora:

Lilian Gonçalves da Silva

Local: Maraã/AM

Indicante: Iabs – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade

Menção Honrosa:

Maria das Neves dos Santos

Local: Lagoa do Carro/PE

Indicante: Autoindicação

Maria Aparecida Mendes

Local: Sobradinho/BA

Indicante: Federação dos Pescadores e Aquicultores do Estado da Bahia

Pesca Artesanal em Águas Marinhas:

Ganhadora:

Joana Rodrigues Mousinho

Local: Itapissuma/PE

Indicante: Articulação das Pescadoras de Pernambuco

Menção Honrosa: