Hyundai Kona Hybrid chega ao Brasil em abril – Promessa de outono

A Hyundai Motor Brasil anuncia a chegada do SUV Kona Hybrid ao mercado brasileiro em abril deste ano. Lançado em 2017 como o primeiro utilitário esportivo compacto da marca sul-coreana, o modelo está em sua segunda geração. Com motorização híbrida, o Kona virá para aumentar o portfólio de veículos eletrificados da Hyundai no Brasil, recentemente incorporado com o 100% elétrico Ioniq 5, e tentar dar mais “munição” para a marca oriental na sua briga mês a mês com a Toyota pela quarta posição do ranking de vendas no mercado brasileiro, há muito tempo sustentada praticamente pelos seus modelos nacionais HB20 e Creta, produzidos na fábrica da Hyundai Motor Brasil em Piracicaba, interior do Estado de São Paulo.

O nome “Kona” evoca a área turística Kailua-Kona, do Havaí. Em Portugal, o nome do carro teve de ser trocado para “Kauai” – outra localidade do arquipélago norte-americano do Pacífico –, pois a expressão “kona” tem uma conotação pejorativa para os portugueses, não presente no português usado no Brasil. Considerado pela fabricante como futurista, o visual do Kona Hybrid exalta a linguagem de design da Hyundai Seamless Lighting, que conecta faróis por uma faixa de luz contínua, presente também no conjunto de lanternas. O novo Kona Hybrid estará disponível em duas opções de configuração, a Ultimate e a Signature, e em cinco possibilidades de cores externas: Branco Atlas, Cinza Ecotronic Matte, Preto Abyss perolizado, Cinza Cyber metálico e Cinza Pérola, enquanto o interior pode ser em preto ou cinza. Os preços serão informados mais próximo do início das vendas no Brasil.

Com 4,35 metros de comprimento, 1,82 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,66 metros de distância de entre-eixos, o Kona Hybrid supera em tamanho praticamente todos os seus concorrentes da categoria de SUVs compactos, e, de acordo com a Hyundai, tem dimensões comparáveis a de veículos de segmentos acima do seu. A plataforma do novo Kona tem a suspensão traseira multi-link com braços oscilantes independentes e amortecedores a gás, para conferir mais estabilidade em curvas, segurança em altas velocidades e menos oscilações laterais da carroceria.

Equipado com motor Kappa 1.6 turbo com injeção direta de combustível (GDI) associado à transmissão DCT de 6 marchas, o Kona Hybrid é acompanhado por um elétrico com bateria principal de íons de lítio e capacidade de 1,32 kWh. A potência e o torque máximos são de 141 cavalos e 27 kgfm, respectivamente. O Inmetro confere ao Kona Hybrid em eficiência a nota “A” em sua categoria. O conjunto óptico em full-led do Kona híbrido é harmonizado com o para-choque dianteiro, com acabamento tridimensional, aumentando a percepção de sofisticação e robustez. As rodas de liga leve diamantadas de 18 polegadas – exclusivas da família Kona – complementam o layout ousado e dinâmico do SUV, conforme a Hyundai. Internamente, o novo Kona Hybrid tem uma linguagem sofisticada e esportiva, com destaque para o painel de instrumentos digital configurável de TFT de 12,3 polegadas integrado à central de multimídia, de mesmo tamanho. A tecnologia “Shift by Wire” – que dispensa cabos físicos –, permite posicionar o seletor de câmbio à direita do volante, enquanto os controles dos modos de condução estão no console central.