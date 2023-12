Hypera Pharma e Nivea não renovam, e deixam de patrocinar futebol na Globo em 2024

A Globo perderá dois dos atuais patrocinadores das transmissões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2024. A empresa farmacêutica Hypera Pharma e a marca de cosméticos Nivea não pretendem continuar expondo suas marcas nas competições nacionais.

Apesar disso, a emissora já tem definida boa parte de seus patrocinadores. Ao todo, seis empresas renovaram: Amazon, Ambev, Betnacional, Fiat, Vivo e Itaú. No caso dessa última, o banco vai completar 32 anos como patrocinador do futebol na maior emissora do país. É o contrato mais longevo de publicidade da TV brasileira.

Mesmo com as duas perdas, a Globo deve fechar os oito espaços para os torneios nacionais que tem. Uma marca de cosméticos já está em conversas avançadas para ocupar o lugar da Nivea.

Para o espaço deixado pela Hypera, a Globo ainda negocia com outras empresas. A ideia é vender tudo antes do fim de 2023 e divulgar os acordos no Jornal Nacional, como a emissora costuma fazer com o pacote comercial.

Com os contratos já fechados, a Globo tem garantida a arrecadação de R$ 1,560 bilhão somente para transmissões de jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Se tudo der certo e os outros dois espaços forem negociados, a projeção é arrecadar R$ 2,080 bilhões ao todo. É a negociação publicitária mais cara da televisão brasileira.

Vale ressaltar que o pacote comercial contempla apenas transmissões da liga nacional e do mata-mata brasileiro. Partidas da seleção brasileira, da Libertadores e do futebol feminino são vendidas separadamente para aumentar ainda mais a arrecadação.

Para Brasileirão e Copa do Brasil, a Globo promete 46 datas de transmissão em 2024. Na TV aberta, serão 38 rodadas da primeira competição e outros oito jogos da segunda. No mata-mata, a emissora só começa sua transmissão a partir da fase de oitavas de final.

Procurado pela reportagem, a Globo confirma a informação com o seguinte comunicado. Leia na íntegra:

“A Globo confirma a renovação de seis cotas de patrocínio para o projeto comercial Futebol 2024 e a entrada de uma nova marca, ocupando a sétima cota. Em negociações para a oitava cota, comunicará em breve o quadro completo de patrocinadores.

Vale reforçar que o próximo ano será muito especial para as transmissões esportivas da empresa em todas as plataformas, com grandes oportunidades para marcas. Além do projeto Futebol 2024, a empresa exibirá partidas de torneios como Copa do Brasil, Copa América, Mundial de Clubes, Eurocopa e também do futebol feminino, com a Supercopa e o Campeonato Brasileiro.

A toda essa entrega, somam-se ainda os Jogos Olímpicos de Paris, com cobertura completa, e oportunidades comerciais, em 200 horas de transmissão na TV Globo, quatro canais dedicados no sportv, 45 sinais com conteúdo ao vivo no Globoplay, além de muita informação no ge”.