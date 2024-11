Hypera Pharma abre inscrições para Programa de Estágio 2025

A Hypera Pharma, uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2025, com 32 vagas em São Paulo, Barueri (SP) e Anápolis (GO). Para concorrer às vagas, os candidatos precisam ter previsão de formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, bem como ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. O modelo de trabalho é presencial.

As vagas são para as áreas de Projetos, Planejamento, Gente & Gestão, Inovação, Jurídico, Marketing e Vendas, TI, Financeira, entre outras. O estágio oferece programas de autodesenvolvimento para que os selecionados sejam protagonistas de suas respectivas carreiras e possam crescer dentro da companhia.

“Os estagiários vão participar de projetos que promovam soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, ao lado de profissionais altamente qualificados. Além de treinamentos, eles poderão compartilhar aprendizados e desenvolver um projeto junto à liderança”, explica Maurício Christovam, Diretor Executivo de Gente&Gestão da Hypera Pharma.

Vagas afirmativas – A partir deste ano, o Programa de Estágio da Hypera Pharma passa a contar com vagas afirmativas para mulheres e para pessoas pretas em áreas específicas para ter sinergia com o Programa de Inclusão e Diversidade da companhia, fortalecendo a cultura diversa e fomentando a criatividade e inovação.

A Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como assistência médica; telemedicina; vale transporte, fretado ou estacionamento, dependendo da localidade; vale refeição ou refeitório, dependendo da localidade; farmácia interna, dependendo da localidade; Wellhub, recesso remunerado e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas. As bolsas-auxílio são de até R$ 2.400,00.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de dezembro de 2024 por meio do site. As etapas do processo seletivo incluem entrevista, testes online e painel final. O Programa de Estágio tem início previsto para março de 2025 e duração de dois anos.