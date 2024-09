Hyper Fight tem segunda edição, em São Bernardo do Campo, com o pentacampeão Wanderlei Silva

No próximo sábado (28), no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, a partir das 18h, acontece a segunda edição do Hyper Fight, um evento que concentra entretenimento, apresentações de BMX, 14 lutas e combates, com a presença de Wanderlei Silva, pentacampeão mundial de MMA, DJ e banda, ao vivo.

A primeira edição do evento contou com 30 atletas inscritos e competições que agitaram os ringues, com todas as categorias masculinas e femininas. “A prática das artes marciais mistas (MMA) é benéfica às saúdes física e mental, ajuda a aumentar a confiança, a disciplina e a autoestima, além do desafio no enfrentamento das lutas”, afirmou Nichollas Pestilli, atleta da equipe Corinthians MMA e Campeão da Copa Revelação de Boxe.

Para participar do evento é só trocar dois kilos de alimentos por um ingresso. Informações sobre pontos de troca estão no instagram @hyperfightoficial.

Amanhã, sexta-feira (27), os atletas passarão pela pesagem oficial no Golden Square Shopping, piso L3, a partir das 16h.