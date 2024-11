Husqvarna PowerHusky/Itaminas é Campeã Brasileira de Enduro com Humberto “Machito”

Após uma temporada de disputas acirradas pelo país, a PowerHusky Husqvarna/Itaminas encerrou, no domingo (10), a 7ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de Enduro, em Mairiporã (SP), válida pelas 13ª e 14ª etapas. E o título não escapou das mãos de Humberto Martin “Machito” #191 que venceu a prova do fim de semana e foi Campeão na E35 e da Open geral, conquistando o título inédito também para equipe.

Venezuelano, Machito reside em Atibaia (SP) e tem uma sólida trajetória no motociclismo internacional – Tricampeão Latino-Americano de Motocross, Campeão Argentino de Supercross, Top5 World Trophy no International Six Days Enduro (ISDE), entre outras conquistas – mas essa foi sua primeira temporada de Enduro no Brasil. “Tenho muita experiência no Motocross, mas o Enduro ainda é uma experiência nova para mim. Foi um ano de aprendizado com etapas muito boas. Foi top demais porque neste fim de semana novamente consegui me manter entre os ponteiros da Elite. Feliz demais com os dois títulos. A equipe fez um trabalho enorme. Grato a todos da PowerHusky, ao Maurício que não poupou esforços e ao Raul por tudo que fizeram por mim e, que bom que pude retribuir sendo campeão”, comemora o piloto que compete com uma FE350.

Renato Paz #101 fechou a temporada em 3º na E2 e em 6º na Elite geral. “Agradeço à PowerHusky/ Husqvarna Brasil pelo excelente ano. Tive altos e baixos em relação a resultados, mas me sinto feliz em ter tido o time 100% durante toda a temporada. Fiquei muito satisfeito com a performance da FE350 e tivemos um bom campeonato na E2, que foi uma das categorias mais disputadas”, afirma o piloto de Bragança Paulista (SP), que fechou a última rodada em 3º na E2 e 5º na Elite geral.

Danilo Sfalsim #21 encerrou o ano em 3º na EJ. “Eu só tenho a agradecer ao time excepcional da PowerHusky/Husqvarna por tudo. Foi um excelente ano e de grande aprendizado. A moto é muito boa de andar, as suspensões são muito confortáveis e, ao mesmo tempo, consigo ter uma pilotagem mais agressiva! Gostei muito de andar na dois tempos”, diz o capixaba de Aracruz, que é Campeão Capixaba 2024 na EJ.

Encerrando a temporada como Vice-Campeão Brasileiro na E1 e 10º na Elite geral, Joaquim Neto #111, não disputou a rodada final devido a uma fratura na mão. “Infelizmente não pude correr a última prova. Foi um campeonato muito disputado e também tive uma lesão que me atrapalhou um pouco e não pude entregar tudo que desejei. Sou muito grato à equipe que abriu as portas nestes dois últimos anos e foi uma temporada de grande aprendizado”, explica o piloto de Sarzedo (MG), que competiu com uma FE250. Outro mineiro da equipe, Luciano Rocha #94 (TE 300) finalizou em 3º na E3 e 11º na Elite geral.

Para Maurício Fernandes, que além de piloto e chefe de equipe é sócio-diretor da Husqvarna no Brasil, o balanço foi positivo. “Tivemos mais um campeonato com etapas técnicas e desafiantes e pudemos tirar o máximo proveito do desempenho de nossas motos. Foi importante a equipe ter pilotos em seis categorias que mostraram evolução e potencial, tanto que conquistamos pódios em todas as etapas, sempre entre os quatro primeiros. Estamos no caminho certo”, finaliza Fernandes, que devido a compromissos profissionais não conseguiu chegar a tempo da Itália, estava no Salão de Motos de Milão (EICMA), para competir neste fim de semana e encerrou o campeonato em 4º na E50 com a TE 300.

A equipe Husqvarna PowerHusky/Itaminas conta com patrocínio da Husqvarna Brasil, Itaminas, S3 Brasil, Goldentyre Brasil, Ride 100% e Grupo 2W Motors.

Ranking Final Campeonato Brasileiro de Enduro 2024

E35 (três primeiros)

1 – Humberto Martin “Machito” – 297 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

2 – Gustavo Ribeiro – 236 pontos

3 – João Pedro Martini – 222 pontos

E1 (três primeiros)

1 – Bruno Crivilin – 300 pontos

2 – Joaquim Neto – 166 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

3 – Loandro Anton – 122 pontos

E3 (três primeiros)

1 – Patrick Capila – 250 pontos

2 – Felipe Caliari – 190 pontos

3 – Luciano Rocha – 171 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

E2 (três primeiros)

1 – Vinicius Calafati – 294 pontos

2 – Crispy Arriegada – 258 pontos

3 – Renato Paz – 234 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

EJ (três primeiros)

1 – João Pedro Basílio – 300 pontos

2 – Gustavo Meirelles – 267 pontos

3 – Danilo Sfalsim – 226 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)

E50 (quatro primeiros)

1 – Frederico Garcia – 294 pontos

2 – Leonardo Lima – 254 pontos

3 – Marcio Tazinazzo – 236 pontos

4 – Maurício Fernandes – 131 pontos (Husqvarna PowerHusky/Itaminas)