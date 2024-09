Hungria retorna às raízes com o lançamento de “Chevette do Jacó”

Hungria está de volta com força total ao lançar sua nova música, “Chevette do Jacó”, uma faixa que marca o retorno do artista às suas raízes, onde o grave e as batidas pesadas sempre foram marca registrada de seu som. Com esta nova canção, Hungria revisita o estilo que impulsionou o início de sua carreira, resgatando a essência que conquistou seus fãs desde os primeiros trabalhos.

O lançamento da música não poderia ser mais especial, pois acontece um dia antes da tão aguardada estreia de Hungria no Rock in Rio 2024, onde será o headliner do Palco Global Village. A apresentação promete ser histórica, com o artista levando sua autenticidade e energia para um dos maiores festivais de música do mundo.

Com “Chevette do Jacó”, Hungria demonstra mais uma vez sua versatilidade e capacidade de se reinventar, sem perder a conexão com suas origens. A expectativa é alta tanto para o lançamento quanto para o show, que será um marco em sua carreira.