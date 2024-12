Hungria lança “Virou Verão”, o quarto DVD da carreira

O cantor e compositor Hungria se prepara para encerrar 2024 com chave de ouro, lançando seu quarto DVD de carreira, intitulado ‘Virou Verão’. Gravado em Cotia/SP, no paradisíaco Thermas da Mata, o projeto é uma verdadeira celebração da temporada mais vibrante do ano, trazendo uma fusão de ritmos e grandes parcerias. Com isso, reafirma-se como um dos maiores nomes da música brasileira.

Projeto feito para ser a opção perfeita da playlist de verão, o DVD promete embalar momentos de diversão e descontração, além de ser a trilha sonora ideal para as festas e o carnaval. “Quero que esse trabalho seja o combustível para o público curtir ao máximo o verão, seja na praia, na piscina ou no bloquinho de carnaval,” destaca Hungria.

Virou Verão chega ao público em duas partes, com a primeira sendo lançada no dia 12 de dezembro. Essa fase trará faixas inéditas que refletem a energia da estação: “Eu Sou Brasileiro”, com MC Paulin da Capital e MC Lipi; “Minha Quebrada”, com Grello; “Mente Neblinada”, com DJ Win; e “Pior Que Eu”, com Psirico. As músicas também serão acompanhadas de clipes vibrantes, capturando toda a atmosfera contagiante das gravações.

O projeto conta ainda com participações de peso, como Léo Santana, Turma do Pagode, MC Don Juan e Zeeba, consolidando-se como uma celebração da diversidade musical, característica marcante do cantor.

“Foi um ano muito especial, com momentos que sempre sonhei viver. Virou Verão é uma maneira de fechar esse ciclo com alegria e agradecer por tudo que conquistei ao longo de 2024. Quero que cada música leve essa energia boa para o público,” compartilha o artista.

O lançamento coroa um ano de grandes conquistas para Hungria. Ele estreou nos maiores festivais do país, como Lollapalooza e Rock in Rio, realizou a primeira edição do seu festival Downtown, em Goiânia, e levou sua música para o público europeu em mais uma turnê internacional.