Hungria faz estreia no Rock in Rio com participação especial e homenagens emocionantes

Na última sexta-feira, 13 de setembro, Hungria Hip Hop fez sua aguardada estreia no Rock in Rio, abrindo o festival com uma apresentação inesquecível no Palco Global Village. O rapper brasiliense reuniu centenas de pessoas em um show que ficará marcado na história de sua carreira.

A noite começou com uma poderosa mensagem de conscientização sobre a preservação do planeta, tema que Hungria abordou em seu discurso de abertura, levando o público a refletir sobre questões ambientais. Em seguida, o artista embalou o palco com hits como “Lembranças”, “Amor e Fé”, “Um Pedido” e “Chevette do Jacó”, passando também por músicas do início de sua carreira. Ele foi para o meio do público durante a faixa “Zorro do Asfalto”, entregando uma performance cheia de energia.

Na metade do show, Hungria convidou a Batalha da Aldeia, que trouxe a força e a essência do rap de batalha para o festival, conectando-o ainda mais com suas raízes e com a cultura hip hop.

A estreia do cantor também foi marcada por homenagens emocionantes. Hungria prestou tributo a grandes ícones da música brasileira, como Charlie Brown Jr., Tim Maia e Racionais MC’s.

O ponto alto da noite foi a surpresa preparada por Dona Raquel, mãe de Hungria, que subiu ao palco, arrancando aplausos e gritos da multidão, fortalecendo a conexão entre eles e tornando o momento ainda mais especial.

Sem dúvida, foi uma noite memorável que reafirmou o talento e a versatilidade de Hungria, consolidando-o como um dos grandes nomes da música nacional e fazendo sua estreia no Rock in Rio entrar para a história do festival.