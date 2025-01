Humorista Raphael Ghanem traz “Meu Programa na TV” a São Paulo

Raphael Ghanem, um dos maiores nomes da comédia brasileira, chega a São Paulo neste sábado (18) e domingo (19) para apresentar seu espetáculo “Meu Programa na TV” no Teatro Sabesp, no shopping Frei Caneca. Com uma carreira consolidada e uma agenda cheia de sucessos, o comediante carioca de 33 anos continua a brilhar, alcançando números impressionantes que reforçam sua crescente popularidade.

Em 2024, Raphael já realizou 210 apresentações, esgotou 210 sessões e conquistou mais de 190 mil espectadores no Brasil. Seus shows têm sido verdadeiros fenômenos, com destaque para o recorde no Mangueirinho, em Belém, onde reuniu mais de 8 mil pessoas. Em Recife, ele se tornou o primeiro comediante a esgotar três sessões consecutivas no Teatro Guararapes, e em Fortaleza, fez sete sessões lotadas, consolidando-se como um dos artistas mais queridinhos do público brasileiro.

Sua turnê internacional também foi um sucesso estrondoso, com apresentações na Austrália, onde se tornou o segundo comediante brasileiro a se apresentar no país, e em Londres, com sessões esgotadas e uma agenda intensa de nove apresentações que reuniu mais de 15 mil espectadores.

Com seu estilo único de stand-up, Raphael transforma situações cotidianas e histórias pessoais em piadas hilárias que conquistam plateias ao redor do mundo. Em “Meu Programa na TV”, Raphael compartilha suas histórias de vida, reflexões sobre relacionamentos e situações do dia a dia, tudo com um toque de exagero e bom humor que conquista o público.

Não perca a chance de assistir a mais um show imperdível de Raphael Ghanem, que promete fazer São Paulo rir como nunca neste final de semana.

Para mais informações, acesse: https://uhuu.com/