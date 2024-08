Humorista Niny Magalhães apresenta novo show em São Paulo

A comediante Niny Magalhães traz aos palcos de São Paulo o seu novo show solo, “ANJOS”, que explora seu magnetismo e habilidade de transformar o cotidiano em histórias hilárias, prometendo muitas risadas.

Niny é uma mulher preta periférica de Brasília, que começou sua carreira no humor após anos como operadora de telemarketing. Mãe solo de três filhos, ela ganhou destaque com histórias de atendimentos no call center e experiências maternas. Após abrir shows de Bruna Louise, estreou no “Comedy Central Stand Up” e participou do “Meme da comédia – TNT 2021”. Em 2021, lançou “Risadas Pretas Importam” e mudou-se para São Paulo, onde conheceu Thiago Ventura, que se tornou seu empresário. Em 2022, gravou vários especiais, e em 2023, fez seu primeiro show solo “Mãe Vida Louca”. No início de 2024, abriu shows de Thiago Ventura na Europa.

Em “ANJOS”, ela compartilha os milagres que marcaram sua vida, desde os pequenos eventos diários até os encontros mais extraordinários. Um destaque especial é a transformação de sua carreira após um encontro inesperado com Thiago Ventura, um dos maiores nomes da comédia brasileira. Este espetáculo celebra a gratidão, a resiliência e o poder dos encontros improváveis, tudo contado com o charme e a sinceridade que são marcas registradas de Niny.

Confira a data e local das apresentações:

31 de agosto e 1 de setembro (sábado e domingo) – SÃO PAULO/SP

Local: Arena B3 – Praça Antônio Prado,48, São Paulo – São Paulo

Horário: 15h00 e 18h00

Para vendas e mais informações, clique aqui.