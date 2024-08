Humorista Nando Viana leva seu novo show para temporada no Teatro Multiplan MorumbiShopping

Nando Viana volta aos palcos com um solo inédito e avisa desde já: ele está em crise. E não é de criatividade. Na temporada do espetáculo Como Faz Pra Ficar Aqui?, que acontece no Teatro Multiplan MorumbiShopping, o humorista gaúcho, sucesso no programa A Culpa é do Cabral, vem falar sobre um problema que atinge muita gente: a ansiedade. As sessões acontecem às sextas, às 22h30, até 30 de agosto.

Prestes a completar 15 anos de carreira e depois de meses de laboratório em clubes de comédia pelo Brasil, Nando Viana chega munido de piadas certeiras, sua sempre presente vida familiar, reflexões sobre a sociedade que estamos criando e muita terapia, em um show atual que promete arrancar gargalhadas.

Serviço:

NANDO VIANA EM COMO FAZ PRA FICAR AQUI?

Temporada: 9 a 30 de agosto, sextas-feiras, 22h30

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos

Ingressos: de R$35 a R$70 | Vendas pela Sympla

Teatro Multiplan MorumbiShopping

Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, Piso G2, Jardim das Acácias, 04707-900, São Paulo/SP.

Bilheteria abre em dias de espetáculo, 2h antes de cada sessão.

Capacidade: 250 lugares.