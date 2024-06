Humorista Carioca volta aos palcos e chega ao Teatro Bradesco em outubro

O renomado humorista Carioca está de volta aos palcos com o seu novo show “Botando Pilha”, que promete arrancar boas risadas do público com personagens inéditos e uma performance repleta de energia e criatividade.

Conhecido por seu humor ácido e seu talento em criar figuras hilárias e cativantes, Carioca promete uma noite de muitas risadas, surpresas e, quem sabe, algo de música também…mas, sem spoilers! O humorista prefere deixar a expectativa no ar para que o público possa desfrutar ao vivo de cada momento da apresentação.

Carioca se apresenta no dia 13 de outubro, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis pelo site uhuu.com ou bilheteria do teatro. Mais informações no serviço abaixo.

SOBRE CARIOCA

O que pode um cara com timming pro humor, deboche na medida certa, espontaneidade e talento? Pode tudo!, ainda mais quando assume o nome artístico de Carioca e faz parte do imaginário popular brasileiro.

Carioca não inventa personagens…eles nascem da observação minuciosa de figuras públicas que ganham vida nova nas “versões” de Carioca, e se tornam sucesso! Os trejeitos e os bordões criados para os inúmeros brasileiros imitados por ele são o melhor portfolio desse comediante nascido Márvio Lúcio, em Niterói, RJ.

O humorista conheceu o sucesso com o programa Pânico, em 1996, primeiro no rádio, na Rede Jovem Pan FM, e depois também na TV, passando pelas principais emissoras como convidado ou contratado.

Com a ida do programa Pânico para a Band, Carioca passou a representar o jornalista Boris Casoy no Jornal do Bóris, um dos quadros de maior audiência do Pânico na Band. Na temporada de 2013, começou imitando Edir Macedo e Marcelo Rezende, como o bispo Didi Maiscedo e Marcelo Sem Dente. Carioca e os colegas integrantes do Pânico protagonizavam o quadro de maior audiência do programa.

Em 2018, contratado pela Rede Globo estreou no programa Central da Copa com o personagem Cascadura Jr., uma imitação do comentarista esportivo Walter Casagrande Jr. Depois, foi para o Vídeo Show, onde se tornou repórter, ao lado de Maurício Meirelles e Matheus Mazzafera. No mesmo ano, anunciou sua saída da Jovem Pan, após 22 anos.

Em 2020, foi contratado pela RecordTV para integrar o programa Domingo Espetacular, fazendo imitações de artistas do elenco da emissora, como Ronaldo Ésper, Luiz Bacci e Percival de Souza. No mesmo ano, foi confirmado para participar do reality show A Fazenda, fazendo comentários com humor sobre os acontecimentos do programa e desde então, tamanho sucesso, não parou mais.

Criou, ao lado de Marcos Chiesa, o Bola, o programa de podcasting Ticaracaticast, disponível em todas plataformas digitais na internet. Gravado em São Paulo, leva convidados para bate-papos descontraídos. O sucesso não custou bater á porta. Os números provam isso com seus 2 milhões de seguidores e mais de 200 milhões de plays só no You Tube.

SERVIÇO

CARIOCA – BOTANDO PILHA

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 70 min

Classificação: 16 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORA

13 de outubro (domingo), às 19h

INGRESSOS

A partir de R$40

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/carioca-13314

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo