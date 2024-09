Humberto Gessinger apresenta show em Ribeirão Preto no dia 20 de outubro

No dia 20 de outubro (domingo), às 19 horas, Humberto Gessinger, ícone do pop rock nacional, sobe ao palco do Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, para apresentar seu mais recente trabalho, “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”. O espetáculo promete revisitar os sucessos de sua carreira solo, marcada por diferentes formações musicais. Os ingressos já estão à venda pelo site www.icones.com.br .

Humberto Gessinger tem trilhado uma carreira solo, marcada por experimentar várias formações, muitas vezes no mesmo projeto. Seu quarto álbum inédito, “Quatro Cantos de um Mundo Redondo”, traz diferentes formações de banda e foi lançado em quatro etapas no digital. “Nunca me senti muito à vontade lançando singles. Sempre me pareceu que, ao escolher uma música para ficar em primeiro plano, estava, na verdade, deixando as outras para trás. Por isso, resolvi lançar as canções no streaming em blocos, divididas pelo formato em que foram gravadas (Power Trio, Trio Acústico, Quarteto e Solo)”.

No show, Gessinger toca guitarra de 12 cordas, acompanhado por Fernando Petry no baixo, Diego Dias nos teclados e Luigi Vieira na bateria. Nas dez faixas do novo álbum, Humberto Gessinger convida os fãs para um passeio pelos cantos do mundo, e pelas várias possibilidades sonoras que ele trafega. “Não é fácil ser objetivo ao falar de um novo trabalho. Há muita emoção envolvida. Mas, se me perguntassem onde eu gostaria de estar nesse momento da minha carreira, eu diria sem dúvida: nos quatro cantos de mundo redondo”, diz Gessinger.

Com 38 anos de estrada, Humberto Gessinger lança seu 23º álbum. Oito DVDs completam a discografia que renderam oito Discos de Ouro, um Disco de Platina, quatro DVDs de Ouro e milhares de fãs apaixonados por sua música. Paralelamente a seu trabalho como músico, Humberto Gessinger já lançou cinco livros: “Meu pequeno gremista”, “Pra ser sincero”, “Mapas do acaso”, “Nas entrelinhas do horizonte” e “Seis segundos de atenção”.

Serviço:

Show Humberto Gessinger

Quatro Cantos de um Mundo Redondo

Data: 20 de outubro de 2024 (domingo)

Horário: Abertura da casa: 18h | início do show: 19h

Local: Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral 370 – Centro)

Classificação: 16 anos

Ingressos: de R$ 120,00 a R$ 360,00

Vendas: On-line | www.icones.com.br

Realização: Oceania Divulgação Interativa