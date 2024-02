Humberto Carrão e Duda Santos são flagrados aos beijos na Sapucaí

Parece que um certo romance extrapolou a ficção e chegou na vida real. Os atores Humberto Carrão e Duda Santos foram vistos aos beijos no camarote Folia Tropical, no segundo dia de desfiles do grupo especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Por mais que a atriz tenha negado o affair – horas mais cedo, ela jurou que não existia nada entre eles -, testemunhas flagraram o encontro dos dois no terceiro andar do camarote. Carrão retornou ao local após o desfile da Mangueira e, além do beijo, recebeu um abraço caloroso de Santos, que se pendurou no pescoço dele.

Duda Santos é a intérprete de Santinha na primeira versão de “Renascer” (Globo) e Carrão interpreta José Inocêncio. A química entre o casal na novela foi muito elogiada por espectadores.

Carrão desfilou pela Mangueira e, ao chegar na Sapucaí na madrugada desta terça (13), disse que estava solteiro, “curtindo o Carnaval e aproveitando a vida”, despistando rumores de que estaria se envolvendo com Santos ou com Grazi Massafera.

Na saída do camarote, organizadores do Folia Tropical ofereceram um segurança para escoltá-lo até o ponto de táxi. “Não preciso de escolta, valeu mesmo. Meu segurança é ele”, disse, simpático, apontando para um amigo de cabelos compridos.