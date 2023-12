Humane Ai Pin: dispositivo vestível com IA e funções de smartphone

A Humane anunciou no início deste mês (novembro/2023) o lançamento do dispositivo Ai Pin. O diferencial da nova tecnologia está na forma como o usuário interage com ela. O aparelho é vestível com fixação na roupa semelhante a um broche. O Ai Pin conta com a inteligência artificial (IA) para executar um conjunto de recursos e não possui uma tela. Responsável pelo desenvolvimento do dispositivo, a Humane tem a proposta de trazer uma experiência inovadora, independente de telas e com potencial para substituir os smartphones.

Como funciona o Ai Pin?

O Ai Pin é um dispositivo vestível com IA e que possibilita a interação com a tecnologia através de conversação, toques no touchpad, ações com objetos e gestos. Isso significa que a experiência do usuário com o dispositivo acontece sem a comunicação por uma tela. O Ai Pin traz o Laser Ink Display, um projetor a laser capaz de projetar imagens na palma da mão. Essa novidade abre possibilidades para uma interface diferente do que estamos acostumados, em que é possível interagir com a projeção e acessar configurações, notificações e experiências.

Além do Laser Ink Display, o Ai Pin possui um touchpad frontal, câmera, sensores de profundidade e de movimento, alto-falante e um processador Qualcomm Snapdragon. A fixação do aparelho na roupa e em acessórios pode ser feita de duas formas: por meio do clipe ou de imãs presentes na parte traseira. O Ai Pin tem um tamanho pequeno e o seu design é formado por duas peças: o componente principal com o sistema e um carregador de bateria conectados magneticamente. Essa característica permite trocar a bateria por outra facilmente para mantê-lo carregado.

Para fazer um comando por voz ao Ai Pin, basta pressionar o touchpad. A Humane destaca que o sistema é ativado apenas quando o usuário realizar a ação. Isso garante que o dispositivo não ouça ou grave áudios o tempo todo, mas apenas ao ser acionado. O Ai Pin utiliza o sistema Cosmo que consiste no sistema operacional da Humane para a inteligência artificial. Na apresentação do aparelho, a empresa também informou que trabalha em colaboração com a Microsoft e a Open Ai (desenvolvedora do ChatGPT).

Preço, plano de assinatura e disponibilidade do Ai Pin

O Ai Pin está disponível em três modelos e cores: Eclipse, Equinox e Lunar com preços a partir de US$ 699. A Humane também disponibiliza a assinatura mensal por US$ 24 para acessar recursos, como o serviço de telefonia dedicado e o armazenamento em nuvem da empresa. O Ai Pin foi lançado nos Estados Unidos no dia 16 de novembro. Porém, a Humane ainda não divulgou mais informações sobre a expansão das vendas para outros países.

Fonte: Humane, TecMundo, Tecnoblog, Canaltech