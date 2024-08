Hugo ‘se paga’ só com pênaltis defendidos, mas Corinthians aguarda compra

O Corinthians terá que esperar até outubro para concretizar a compra do goleiro Hugo Souza.

A partir de 1º de outubro, o Timão poderá pagar pela compra definitiva de Hugo, emprestado pelo Flamengo até dezembro de 2024.

O motivo de o Corinthians ter de esperar para realizar o pagamento é uma cláusula no contrato de empréstimo. O UOL apurou que o Corinthians terá prioridade para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, mas, caso queira garantir a transação imediatamente, terá de renegociar.

O goleiro “se paga” só com as premiações conquistadas graças às defesas nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Além disso, ele já confirmou o desejo de permanecer no clube.

Hugo defendeu um pênalti nas decisões por penalidades contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e três nas disputas diante do Red Bull Bragantino na Sul-Americana.

O Timão faturou R$ 4,5 milhões com a vaga nas quartas da competição nacional e outros 700 mil dólares (R$ 3,8 milhões) pelo avanço no torneio continental.