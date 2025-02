Hugo Motta marca presença no Olinda Beer em meio a discussões ministeriais

No último domingo, 23, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi um dos destaques do Olinda Beer, um renomado evento pré-carnavalesco realizado em Olinda, Pernambuco. Motta esteve na companhia do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que está sendo considerado para a posição de Secretário de Relações Institucionais (SRI) no governo federal.

A participação de Motta na festividade ocorre em um contexto de intensas discussões sobre a reforma ministerial proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Informações extraoficiais sugerem que Lula planeja transferir Alexandre Padilha do cargo de comandante da SRI para o Ministério da Saúde, ocupação atualmente exercida por Nísia Trindade. Tal movimentação deixaria a liderança da SRI aberta, com Silvio Costa Filho figurando como um dos principais candidatos ao posto, uma vez que é filiado ao mesmo partido de Motta.

Conforme reportado pelo Estadão, fontes próximas ao Palácio do Planalto aguardam as recomendações dos novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente, para determinar a alocação do Centrão na Esplanada dos Ministérios.

Ainda que Lula não tenha recebido propostas formais de Motta até o momento, Silvio Costa Filho aparece como favorito devido à sua afiliação partidária. Recentemente, o presidente elogiou publicamente o desempenho do ministro: “Ele tem dado um show no trabalho dele. É um menino sem preconceitos, que não persegue ninguém e apenas se dedica a fazer as coisas acontecerem”, afirmou.

João Campos utilizou suas redes sociais para compartilhar momentos da visita de Hugo Motta ao evento. “Recebendo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que veio conferir um pouco da animação pernambucana nas prévias de Carnaval”, postou o prefeito. Em resposta, Motta expressou sua gratidão: “Muito obrigado pela recepção, meu amigo! Festa linda demais, energia incrível!” Além disso, o ministro Silvio Costa Filho também registrou momentos ao lado de Motta nas redes sociais.

O evento contou ainda com a presença de outros parlamentares federais como Gabriel Porto (Republicanos-PE), Felipe Carraras (PSB-PE), Stélio Dener (Republicanos-RR) e Tabata Amaral (PSB-SP), além do deputado estadual Álvaro Porto (PSDB-PE) e do secretário municipal de educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha (PSD-RJ).