Hugo Motta diz que não há exilados políticos no Brasil

Na última quarta-feira (19 de março), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, fez declarações contundentes durante uma sessão solene em comemoração aos 40 anos da redemocratização brasileira. Em seu discurso, Motta assegurou que atualmente não há perseguidos, presos ou exilados políticos no país.

“Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais”, declarou Motta, enfatizando a importância da liberdade de expressão e dos direitos civis no Brasil contemporâneo.

A fala do presidente da Câmara ocorreu um dia após o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, anunciar que pretende se licenciar do cargo para residir nos Estados Unidos. Em uma gravação compartilhada nas redes sociais, ele mencionou ser alvo de perseguição política.

Embora seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja sob investigação judicial, Eduardo não enfrenta acusações formais e não é objeto de qualquer processo legal. Ele expressou preocupações sobre a possibilidade de ter seu passaporte apreendido, em decorrência de um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Judiciário. Contudo, na terça-feira anterior à declaração de Eduardo, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) indeferiu e arquivou essa solicitação.

Durante a mesma sessão especial, Hugo Motta, juntamente com os deputados Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) e Lula da Fonte (PP-PE), prestaram homenagem ao ex-presidente José Sarney (MDB), entregando-lhe a medalha de Mérito Legislativo. Sarney foi o primeiro chefe do Executivo brasileiro após 21 anos de regime militar, simbolizando um marco na trajetória democrática do país.