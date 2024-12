Hugo & Guilherme se unem a Wesley Safadão no single “Mentirosa”

“Por que que cê é assim tão mentirosa?”, a dupla Hugo & Guilherme abre os lançamentos do DVD “Fuleragem” nesta quinta-feira (19) com o lançamento do single “Mentirosa”, feat com Wesley Safadão. A faixa chega acompanhada do videoclipe oficial no canal da dupla no YouTube, que será lançado na sexta-feira (20).

Gravado em Fortaleza, Ceará, no mês de novembro, o DVD Fuleragem chega para mostrar ao público uma nova vertente da dupla Hugo & Guilherme, que mesclou ritmos e inovou em diversas faixas. Com um setlist variado entre músicas inéditas e regravações de canções que marcaram, os artistas modernizaram o repertório com arranjos que unem o sertanejo com forró e arrocha.

Escrita por Felipe Arná, Simini, Bagual, Miguel Queiroz, a música fala de um homem que está bravo porque a namorada sumiu na festa, mentiu e agora ele finalmente resolveu terminar o relacionamento.

“Levar nossa música para o nordeste, ainda mais ao lado de artistas que admiramos e nos identificamos, é algo incrível. A parceria com o Wesley Safadão foi bem importante, acreditamos muito nessa música e, com a energia e o talento do Safadão, ela ganhou um toque todo especial. Dividir o palco com ele foi uma honra, sem dúvida”, comenta Hugo.

“Este projeto representa uma nova fase para a gente, com novas sonoridades e muita energia. Estávamos muito animados e queríamos finalizar o ano com algum lançamento, e não poderia ter um single melhor para começar nossa fuleragem”, completa Guilherme.

Juntos como dupla desde 2016, Hugo & Guilherme se consolidaram como uma das principais vozes da nova geração do sertanejo, chegando a quase 4 bilhões de visualizações no YouTube e 10,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, principal plataforma de streaming.