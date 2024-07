Hugo Calderano leva susto, mas vira e avança no tênis de mesa em Paris

Hugo Calderano fez boa partida e avançou de fase no tênis de mesa nas Olimpíada de Paris. O brasileiro, um dos favoritos à medalha de ouro, derrotou o espanhol Álvaro Robles nesta terça-feira (30) e encara o francês Alexis Lebrun na próxima etapa da competição.

O primeiro set começou com Calderano sacando, mas o primeiro ponto foi de Robles. O brasileiro reagiu e fez 3/1, mas levou a virada após boa sequência do espanhol, que fez 4/3. Calderano reagiu e empatou a partida em 6/6, mas viu o espanhol deslanchar e fechar o primeiro set em 11/7.

O segundo set começou mais disputado, com Calderano forçando os erros do adversário para abrir 4/2.

Robles reagiu e chegou a empatar o placar, mas Calderano seguiu à frente na pontuação até Robles segurar dois game points do brasileiro. O espanhol teve game point a seu favor, mas viu Calderano salvar a jogada, encaixar dois pontos e fechar o set em 13 a 11.

Calderano largou bem no início do terceiro set, abriu 3/0, viu Robles esboçar uma reação, mas abriu boa vantagem e fez 8/4. Robles apertou o ritmo, quase buscou o empate, salvou game point do brasileiro, mas perdeu o set por 11/9.

O quarto set foi marcado pelo equilíbrio na disputa. Ambos os atletas disputaram ponto a ponto a liderança do período, mas Robles pulou à frente na reta final e, após pedido de tempo do treinador espanhol, fechou o set em 11/8.

Calderano voltou mais ligado no quinto set e abriu uma vantagem de cinco pontos sobre Robles. O espanhol teve seu set mais fraco diante do brasileiro, que ampliou a vantagem e fechou o período com vitória por 11/3.

O sexto set começou parelho, com ambos os atletas pontuando, mas Calderano rapidamente assumiu à frente do placar ao fazer 4/2. O brasileiro seguiu dominando as ações durante todo o período e fechou a partida com tranquilidade em 11/5, avançando para a próxima fase do torneio.