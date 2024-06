Com um time de sucesso, Sam’s Club inaugura nova loja em São Paulo

Presente há mais de duas décadas no Brasil, o Sam’s Club, que já era uma marca de sucesso internacional, também se consolidou no difícil mercado brasileiro. A estabilidade, porém, não foi suficiente para fazer com que o maior clube de compras do mundo se acomodasse.

Famoso pela oferta de produtos importados e exclusivos, o modelo de negócio do Sam’s Club funciona a partir de uma afiliação com anuidade mensal para pessoa física ou jurídica. O associado tem à sua disposição uma extensa variedade de produtos por um ótimo custo-benefício, além do cartão de crédito Sam’s Club, que proporciona descontos e parcelamentos exclusivos nas unidades dos clubes.

Em junho de 2022, a divisão brasileira da marca foi adquirida pelo Grupo Carrefour Brasil. Dois anos depois, o modelo de negócio teve um aumento de 40% em suas assinaturas. José Rafael Vasquez, CEO de Varejo do Carrefour e do Sam’s Club, comentou sobre a conquista. “O Sam’s Club, desde que passou a ser administrado pelo Grupo Carrefour Brasil, vem apresentando resultados financeiros positivos nos últimos 12 meses, inclusive, alcançamos recentemente a marca de 3 milhões de sócios, o que mostra a aceitação do formato por parte dos brasileiros”.

O Sam’s Club possuí atualmente 53 lojas no Brasil, sendo 24 delas no Estado de São Paulo. A 24ª unidade foi inaugurada há menos de um mês, no bairro do Jabaquara, Zona Sul da capital paulista. “Essa loja complementa o nosso ecossistema de lojas e oferece ainda mais opções diferenciadas de compras para os nossos clientes, que estão no centro das nossas decisões para tornar as lojas mais ágeis, simples e eficientes”, explica José Rafael Vasquez.

Localizada na Av. Eng. George Corbisier, 273, a nova unidade conta com 115 colaboradores, área de vendas de 3.700m², além de um sortimento de mais de 5 mil produtos disponíveis. A inauguração da nova loja representa a atuação ativa na oferta de um serviço referencial e de qualidade aos sócios, além de ressaltar a participação social e econômica do Sam’s Club ao desempenhar um papel fundamental na geração de empregos nos locais em que está inserido.

Serviço:

Sam’s Club Jabaquara

Endereço: Av. Eng. George Corbisier, 273 – Bairro: Jabaquara

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado: 8h às 22h | Domingos e Feriados: 8h às 20h |