Os restaurantes no ABC são um reflexo da agitada e efervescente vida noturna da região. Se tratando de uma peça chave no quesito diversão, há inúmeras alternativas que vão desde um simples almoço, a jantares espetaculares regados a música, bebidas, enfim uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, dar boas risadas, será sempre uma escolha certeira com os restaurantes no ABC.

Restaurantes no ABC

Os Restaurantes no ABC são diversificados e atendem a diversos públicos diferentes. O happy hour na região é uma verdadeira diversão e uma luxuosa experiência gastronômica.

Para além de oferecer um lugar seguro e agradável, os restaurantes no ABC proporcionam uma vivência única aos frequentadores e visitantes. A verdadeira explosão gastronômica dos restaurantes no ABC é capaz de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais.

Conheça os melhores restaurantes no ABC

Vassoura Quebrada (Santo André)

A unidade andreense do restaurante do Harry Potter tem caparegião para 188 pessoas sentadas, conta com 750 metros quadrados e é dividida em dois ambientes que são interligados, mas funcionam de maneira independente. Uma parte do estabelecimento funciona como hamburgueria, enquanto a outra conta com salão de festas e diversos brinquedos infantis, ambos com a cenografia inspirada no universo bruxo.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – 1ºandar – Vila Homero Thon.

Horário de Funcionamento: Diariamente até às 22:00.

Site: https://www.vassouraquebrada.com.br/reservas-atrium

O Tradicionalíssimo (Diadema)

O Tradicionalíssimo é a primeira marca temática de donuts do Brasil. Além dos verdadeiros e tradicionais Donuts, a casa também apresenta bem casados como opção, todos com a massa super recheada.

O principal objetivo do Tradicionalíssimo é levar o melhor sabor para o cliente ou evento. Dentre as opções no cardápio estão: Big Ioiô Cream com Nutella e creme de avelã branco; Torta de Limão; Boston Cream; Strawberry; Kinder Bueno e muito mais.

Endereço: R. Orense, 127 – Centro.

Horário de Funcionamento: Segunda, das 14h às 22h / Terça a sábado, das 12h às 22h / Domingo, das 14h às 20h

Site: https://www.facebook.com/otradicionalissimo

Divulgação

Tamagochi Sushi Garden (São Bernardo do Campo)

Inaugurado no fim de 2012, o restaurante chama a atenção não apenas pela excelente qualidade dos serviços e pelos ingredientes novos e exóticos nos pratos oferecidos, mas também pelo ambiente personalizado e climatizado: jardim oriental com mais de 100 m² e lago repleto de carpas, cerejeira, além de salão no estilo clássico japonês, com iluminação intimista. E mais: a realização dos pedidos é 100% feita por meio de tablets instalados em todas as áreas, proporcionando agilidade no atendimento.

O visitante pode optar pelos serviços a la carte ou rodízio, com preços, promoções e descontos especiais, inclusive no decorrer da semana e feriados, tanto para almoço como jantar.

Endereço: R. Flávio Fongaro, 585 – Vila Marlene.

Horário de Funcionamento: Terça à Quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h a 00h.

Site: https://pt-br.facebook.com/tamagochisg/

Divulgação/Freepik

Armazém São Caetano (São Caetano do Sul)

O Armazém São Caetano é conhecido por seus pratos e bebidas autorais, conta com uma decoração rústica e aconchegante dividida em três ambientes: Salão com música ao vivo, bar ao ar livre e espaço com lounge. Localizado em um dos melhores bairros da cidade de São Caetano.

O local conta com um cardápio diversificado que apresenta opções de pratos variados, e muito saborosos. O bar conta com receitas e drinks formulados especialmente para atender seu público.

Endereço: R. Piauí, 248 – Santo Antônio.

Horário de funcionamento: Segunda, das 11h às 15h / Terça a quinta, das 11h às 00h / Sexta e sábado, das 11h às 04h.

Site: http://www.armazemsaocaetano.com

Melhores restaurantes no ABC

A gastronomia é uma coisa levada muito à sério pelos bares no ABC. Comer é questão apenas de decidir o quanto você pode e quer gastar. Espetinhos, Happy hour, é só escolher.

Há opções mais em conta que ainda servem ótimos coquetéis e também opções mais requintadas.

Acessibilidade dos Restaurantes no ABC

No ABC é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da região, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Os restaurantes no ABC estão distribuídos de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a região tem a oferecer.

Aniversários

Além de possuir acessibilidade e conforto para todos, os restaurantes no ABC estão sempre abertos a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso.

As informações sobre as unidades citadas podem ser obtidas nos sites linkados acima.

