Conheça alguns parques no ABC

Sendo extremamente importantes na preservação da Mata Atlântica, os parques no ABC abrigam uma extensa variedade de vegetação e animais silvestres, possibilitando um verdadeiro intercambio ambiental entre os humanos e a natureza.

Parques no ABC

Existem diversos parques no ABC, espalhados por diversas cidades da região. Além de preservar a área verde, os parques no ABC são repletos de atividades para o lazer da família toda.

Quais são e o que possuem os Parques no ABC?

Um dos parques mais famosos de todo o ABC, o Celso Daniel possui pistas de corrida e caminhada, áreas de múltiplo uso, quadras para prática de esportes, vestiários e banheiros.

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 940 – Bairro Jardim.

Horário de funcionamento: Diariamente das 6:00 às 22:00.

Parque Vereador Antonio de Lucca Filho (Takebe)

Com características de jardim japonês, que inclui passarelas sobre um lago e trilhas sob o bambuzal, o Parque Takebe também oferece ao público, quadra esportiva e academia ao ar livre. Localizado na Rua Yokohama, na região do Jardim Canhema, o parque foi reformado pela rede Carrefour.

Endereço: Rua Yokohama, s/nº – Jardim Takebe.

Horário de Funcionamento: De 2ª a 6ª.-feira, das 6:00 às 20:00.

Mauro Pedroso/PMD

Parque Estoril – Zoológico (São Bernardo)

O Parque Natural Municipal Estoril é uma área que precisa ser protegida e conservada do ponto de vista ambiental. Por isso, ao visitar o parque é importante respeitar as regras indicadas, que são cuidados para contribuir com a harmonia entre fauna, flora e ser humano.

O parque conta com teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, trilhas para caminhada, viveiro escola, jardim sensorial, área de piquenique, área de banho, estacionamento, lanchonetes e museu de arte ao ar livre. São oferecidas visitas monitoradas para escolas e grupos, mediante termo de parceria, e agendamento prévio realizado diretamente na administração do Parque.

A entrada, estacionamento e acesso as atrações são pagas.

Endereço: Rua Portugal, 1.100, Riacho Grande.

Horário de Funcionamento: Quarta-feira a domingo, das 9h às 17h.

Bosque do Povo (São Caetano)

Localizado em uma área de 27 mil metros quadrados, o Bosque do Povo possui duas quadras poliesportivas, uma pista de Cooper de 650 metros, duas canchas de bocha cobertas, três playgrounds, barras de alongamento, mesas de pingue-pongue, xadrez e damas, coreto, teatro de arena, poço artesiano, duas bicas públicas, lago, com travessia por ponte e chafariz, lixeiras estilizadas, banheiros, portaria.

Endereço: Estrada das Lágrimas, 320, Bairro São José.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 18:00.

Parque Natural Nascentes (Paranapiacaba)

Aqui, encontra-se uma área de conservação ambiental formada pela Mata Atlântica, com nascentes e exemplares de cedro, bromélias, orquídeas e diversas outras espécies. O local também abriga muitos animais silvestres como sanhaços, beija-flores, pica-paus, tangarás, macucos, entre outros. No Nascente, você encontrará quatro trilhas para caminhada. A visitação é monitorada.

Endereço: Vila Histórica de Paranapiacaba.

Horário de Funcionamento: 3ª. à 6ª.- feira, das 8:30 às 15:30h/ Finais de semana e feriados, das 8:00 às 16:45h.

Espaço e Lazer José Agostinho Leal (São Caetano)

Instalado em uma área de 5 mil metros quadrados, o parque compreende as obras de revitalização do quadrilátero entre a Avenida Tietê e as Ruas Prestes Maia, Boa Vista e Nelly Pellegrino. A área recebeu tratamento paisagístico, com árvores frutíferas plantadas em canteiros, dois quiosques, guarita, 20 bancos de descanso, sanitários, duas mesas de xadrez, playground com minipista de atletismo, balanço, escorregador e gangorra. O calçamento da entrada e as pedras que cercam os canteiros utilizam os paralelepípedos retirados da Rua Santa Catarina, Centro, que foi asfaltada.

Endereço: Avenida Tietê, s/nº, Bairro Nova Gerty.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 18:00.

Parque Antônio Fláquer – Ipiranguinha (Santo André)

O Ipiranguinha é totalmente arvorado com playground, área para caminhada, equipamentos para ginástica e um palco. O parque também é sede da Banda Lírica de Santo André e, de uma feira de artesanato aos domingos.

Endereço: Rua Coronel Seabra, s/n – V. Alzira.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 22:00.

Divulgação/PSA

Os parques no ABC são gratuitos?

Em geral, todos os parques municipais possuem não somente a entrada, como também estacionamento gratuito. É necessário confirmar as informações em cada unidade específica.

Fácil acesso

No ABC é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da região, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público.

Parques no ABC para crianças

Todos os parques no ABC possuem acessibilidade e, por vezes, atividades direcionadas as crianças, mas falando especificamente do Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique, que abriga a Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman (EMIA) criada em 1990, ele conta com: pista de caminhada, playground, equipamentos de ginástica, quadra de tênis e arena, o que o torna uma excelente opção para o lazer com os pequenos.

