Conheça os parques em Diadema

Os parques em Diadema abrigam uma singela, porém encantadora área verde, que mesclada a realidade urbana é capaz de nos proporcionar paisagens incrivelmente maravilhosas.

Presente em áreas estratégicas, os parques em Diadema são um verdadeiro respiro para quem mora ou visita a cidade.

Parques em Diadema

Atualmente, existem 5 parques em Diadema, espalhados por diversos bairros da cidade. São alternativas para todos os gostos que exaltam desde a fauna local, até outras culturas com presença forte na cidade, como é o caso específico do parque oriental.

Quais são e o que possuem os Parques em Diadema?

Parque das Nações – Antigo Parque da Saned

Frequentado principalmente por praticantes de caminhada e corrida, o Parque Saned/Nações possui playground, área coberta para atividades, banheiros adaptados e quiosques para descanso.

Endereço: Rua Santa Cruz, s/nº – Jardim das Nações.

Horário de funcionamento: Diariamente das 6:00 às 20:00.

Parque do Paço

Mais conhecido e frequentado da cidade, o Parque do Paço recebeu este nome porque está localizado ao lado do Paço Municipal de Diadema. Além do lago e muita área verde, o parque oferece pista de caminhada, quadras esportivas, playgrounds, além de aulas de capoeira, zumba, Tai Chi Chuan e tratamentos alternativos de saúde. O principal acesso ao parque é feito pela Avenida Antonio Piranga. O segundo portão, apenas para uso de pedestres, também tem acesso pela Avenida Sete de Setembro.

Endereço: Avenida Antonio Piranga, s/nº – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 21:00.

Parque Pousada dos Jesuítas

Localizado na Rua Professora Vitalina Caiaffa Esquivel, o parque tem 27.500 m² de área, oferece lago e arquibancada em mosaico português, playground infantil e sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência, nova rede de iluminação pública, trilhas e escadarias recuperadas, ponte de madeira sobre o espelho d’água e fonte ativada por bomba hidráulica, além de concha acústica para atividades culturais.

Endereço: Rua Vitalina Caiaffa Esquível, s/nº – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 20:00.

Parque Fernando Vítor Alves de Araújo (Ecológico)

Localizado no bairro do Eldorado, o Parque Ecológico é bastante frequentado por pessoas que gostam de correr e caminhar, já que o mesmo é completamente plano. O campo de futebol que fica no parque atrai muitos futebolistas, torcedores e alunos da escolinha de futebol. O parque fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à UBS Eldorado.

Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145 – Eldorado.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 5h30 às 22h.

Parque Vereador Antonio de Lucca Filho (Parque Takebe)

Com características de jardim japonês, que inclui passarelas sobre um lago e trilhas sob o bambuzal, o Parque Takebe também oferece ao público, quadra esportiva e academia ao ar livre. Localizado na Rua Yokohama, na região do Jardim Canhema, o parque foi reformado pela rede Carrefour.

Endereço: Rua Yokohama, s/nº – Jardim Takebe.

Horário de Funcionamento: De 2ª a 6ª.-feira, das 6:00 às 20:00.

Os parques em Diadema são gratuitos?

Em geral, todos os parques municipais possuem não somente a entrada, como também estacionamento gratuito. É necessário confirmar as informações em cada unidade específica.

Fácil Acesso

Diadema é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Os parques em Diadema estão distribuídos de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer.

Parques em Diadema para crianças

Todos os parques em Diadema possuem acessibilidade e, por vezes, atividades direcionadas as crianças. A cidade abriga ainda diversos espaços de lazer adaptados para os pequenos, como por exemplo, o Borboletário e o Jardim Botânico.

Confira mais informações sobre estas e outras atrações municipais aqui!

