Ao se perguntar quais as opções de lazer São Caetano do Sul muitas respostas podem surgir, afinal estamos falando de uma cidade com parques, bares, baladas, restaurantes, cultura e uma efervescente vida noturna.

Nunca falta opções para o lazer em São Caetano do Sul. Há inúmeras alternativas capazes de lhe proporcionar uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, sair com os filhos, dar boas risadas, paquerar, será sempre possível quando você se questionar sobre o lazer em São Caetano do Sul.

Lazer em São Caetano do Sul

A cidade é abastecida de diversas festas, festivais, gastronomia, então ao imaginar opções de lazer em São Caetano do Sul saiba que será possível encontrar soluções diversas que atendem a todos os públicos.

5 opções de lazer em São Caetano do Sul

As alternativas na cidade são sempre capazes de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais. Veja agora 5 opções de lazer em São Caetano do Sul.

Parque: Espaço Verde Chico Mendes

O Espaço Verde Chico Mendes é um dos principais locais de lazer e prática de esportes de São Caetano. O parque possui cerca de 140 mil m² de área total, abriga a sede da Prefeitura de São Caetano do Sul e recebeu seu nome em homenagem ao importante ambientalista e sindicalista Chico Mendes.

Endereço: Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 22:00.

Bar: Armazém São Caetano

O Armazém São Caetano é conhecido por seus pratos e bebidas autorais, conta com uma decoração rústica e aconchegante dividida em três ambientes: Salão com música ao vivo, bar ao ar livre e espaço com lounge. Localizado em um dos melhores bairros da cidade de São Caetano.

O local conta com um cardápio diversificado que apresenta opções de pratos variados, e muito saborosos. O bar conta com receitas e drinks formulados especialmente para atender seu público.

Endereço: R. Piauí, 248 – Santo Antônio.

Horário de funcionamento: Segunda, das 11h às 15h / Terça a quinta, das 11h às 00h / Sexta e sábado, das 11h às 04h.

Site: http://www.armazemsaocaetano.com

Balada: Santo Botequim

O Santo Botequim é um local agradável e descontraído, com telão para transmissões dos principais jogos e campeonatos de futebol, além de shows e vídeo-clipes.

Existe ainda a tradicional e deliciosa feijoada aos sábados, entre os mais pedidos, nossas deliciosas porções de Picanha no Rechaud, e o famoso Bolinho Santo Botequim.

Uma boa pedida para o happy hour, a carta de cachaças e caipirinhas disputa atenção com os coquetéis da casa, como a marguerita, o Sex on the Beach e a piña colada. Entre os pratos mais pedidos estão o bolinho de mandioca com carne-seca, a maminha na manteiga, os espetinhos de picanha e o tradicional frango à passarinho.

EndereçoAvenida Goiás, 1700 – Santa Paula.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 02:30.

Site: https://santobotequim-bar.negocio.site/

Restaurante: Restaurante 7 Mares

Desde 2006 o Restaurante 7 Mares é premiado pela Revista Veja, uma das maiores do país, como o melhor restaurante de frutos do mar do ABC, o que tem lhe rendido notório reconhecimento e confiança por parte de seus clientes.

Restaurante de frutos do mar com variedade de pratos, sushi bar, amplo espaço para eventos e clima cordial.

Endereço: Estr. das Lágrimas, 1816 – Jardim Sao Caetano.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 23:00.

Site: https://www.restaurante7mares.com.br/

Parque: Cidade das Crianças

Com diversos brinquedos bem distribuidos entre grandes árvores, a Cidade das Crianças em São Caetano do Sul, é uma boa opção de passeio para toda a família.

Além de proporcionar um ambiente sadio para as crianças brincarem, ainda possibilita uma ótima caminhada para os adultos.Suas instalações ainda abrigam um lago com patos.

Endereço: Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 18:00.

Como decidir o lazer em São Caetano ideal para você

Na hora de escolher o lazer em São Caetano do Sul, leve em conta seus gostos, o momento em que você está e o quanto pode gastar.

Falando das festas e eventos, a maioria deles são divulgadas pelas redes sociais. Instagram e Facebook, bem geral, são as redes favoritas para isso.

Os valores variam muito, o objetivo é realmente agradar a todos. Há opções com nome na lista e entrada vip até meia-noite, mas também é possível encontrar as que cobram consumação já no valor do ingresso, assim você não tem nenhuma surpresa ao final da noite.

É importante seguir as páginas dos lugares que dão dicas sobre o lazer em São Caetano do Sul, assim você sempre estará informado sobre a agitada vida noturna da cidade.

Acessibilidade pode definir o seu lazer em São Caetano

São Caetano do Sul é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Assim, ao escolher as alternativas de lazer em São Caetano do Sul, toda a população e visitantes poderão aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer, e sempre voltando em segurança para casa.

Aniversários

É importante saber que há diversas possibilidades de lazer em São Caetano do Sul para o seu aniversário. Há baladas, restaurantes e festas sempre abertas a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso. Ou aproveitar o ar livre em algum dos diversos parques da cidade.

As informações sobre os lugares citados neste artigo podem ser obtidas nos sites linkados acima.

