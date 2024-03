Ao se perguntar quais as opções de lazer São Bernardo do Campo muitas respostas podem surgir, afinal estamos falando de uma cidade com parques, bares, baladas, restaurantes, cultura e uma efervescente vida noturna.

Nunca falta opções para o lazer em São Bernardo do Campo. Há inúmeras alternativas capazes de lhe proporcionar uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, sair com os filhos, dar boas risadas, paquerar, será sempre possível quando você se questionar sobre o lazer em São Bernardo do Campo.

Lazer em São Bernardo do Campo

A cidade é abastecida de diversas festas, festivais, gastronomia, então ao imaginar opções de lazer em São Bernardo do Campo saiba que será possível encontrar soluções diversas que atendem a todos os públicos.

5 opções de lazer em São Bernardo do Campo

As alternativas na cidade são sempre capazes de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais. Veja agora 5 opções de lazer em São Bernardo do Campo.

Parque: Estoril – Zoológico

O Parque Natural Municipal Estoril é uma área que precisa ser protegida e conservada do ponto de vista ambiental. Por isso, ao visitar o parque é importante respeitar as regras indicadas, que são cuidados para contribuir com a harmonia entre fauna, flora e ser humano.

O parque conta com teleférico, pedalinho, stand up paddle e caiaques, trilhas para caminhada, viveiro escola, jardim sensorial, área de piquenique, área de banho, estacionamento, lanchonetes e museu de arte ao ar livre. São oferecidas visitas monitoradas para escolas e grupos, mediante termo de parceria, e agendamento prévio realizado diretamente na administração do Parque.

A entrada, estacionamento e acesso as atrações são pagas.

Endereço: Rua Portugal, 1.100, Riacho Grande.

Horário de Funcionamento: Quarta-feira a domingo, das 9h às 17h.

Bar: Liverpool Bar

O Liverpool Bar é um pub com ótimas opções gastronômicas, premiado o melhor chopp pela veja abc e uma ampla carta de cervejas especiais.

O local foi o precursor da rota de bares da Avenida Kennedy, em São Bernardo, e logo tornou-se ponto de encontro dos descolados da região, que carinhosamente apelidaram a casa de bar dos meninos do Liverpool.

Endereço: Av. Kennedy, 819 – Jardim do Mar.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 13:00 à 01:00..

Site: http://www.liverpoolbar.com.br/

Balada: Supra

O Supra Bar iniciou em 2000 como um Bar de Faculdade e se tornou um ponto de encontro de melhores amigos e altas risadas. Conhecido por bons DRINKS e BEBIDAS, o local tem espaço para descontração, curtição e conta muita música boa no ambiente e DJ´s semanalmente.

Endereço: R. Java, 299 – Jardim do Mar.

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 09:00 às 00:00 / Sábado 16:00 à 00:00.

Site: https://suprabar.com.br/direito-sbc/

Restaurante: Tamagochi Sushi Garden

Inaugurado no fim de 2012, o restaurante chama a atenção não apenas pela excelente qualidade dos serviços e pelos ingredientes novos e exóticos nos pratos oferecidos, mas também pelo ambiente personalizado e climatizado: jardim oriental com mais de 100 m² e lago repleto de carpas, cerejeira, além de salão no estilo clássico japonês, com iluminação intimista. E mais: a realização dos pedidos é 100% feita por meio de tablets instalados em todas as áreas, proporcionando agilidade no atendimento.

O visitante pode optar pelos serviços a la carte ou rodízio, com preços, promoções e descontos especiais, inclusive no decorrer da semana e feriados, tanto para almoço como jantar.

Endereço: R. Flávio Fongaro, 585 – Vila Marlene.

Horário de Funcionamento: Terça à Quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h a 00h.

Site: https://pt-br.facebook.com/tamagochisg/

Parque: Cidade da Criança

Primeiro parque temático do Brasil constituído a partir dos antigos cenários da novela Redenção, exibidos na extinta TV Excelsior na década de 1960.

O espaço localizado em área verde singular no centro da cidade conta com cerca de 35 atrações voltadas preferencialmente para crianças até 14 anos, onde destacam-se: Teleférico, Roda Gigante, Turbo Dropp, Vale dos Dinossauros, Carrossel, Barco Vicking e o Splash. Conta, ainda, com lanchonetes, fraldário e enfermaria, além de abrigar um dos Centros de Informações Turísticas da cidade (11 4122-1116).

No mesmo complexo ainda se encontra a Mini Fazendinha “Fala Bicho”, onde as crianças interagem com pôneis, vaquinhas, cabritos, galinhas, coelhos, entre outros animais, tudo sob a supervisão de monitores.

Por conta da pandemia e do processo de controle sanitário, que entre algumas atividades impõe a restrição do número de visitantes, por ora o acesso só é permitido com a aquisição de passaporte comercializado na modalidade online. Consulte os valores e promoções acessando o site: www.cidadedacriancasbc.com.br

Endereço: Rua Tasman nº 301- Jardim do Mar (acesso pelo Km 18B da Rodovia Anchieta).

Horário de Funcionamento: De quinta a domingo e feriados das 9h às 17h.

Como decidir o lazer em São Bernardo ideal para você

Na hora de escolher o lazer em São Bernardo do Campo, leve em conta seus gostos, o momento em que você está e o quanto pode gastar.

Falando das festas e eventos, a maioria deles são divulgadas pelas redes sociais. Instagram e Facebook, bem geral, são as redes favoritas para isso.

Os valores variam muito, o objetivo é realmente agradar a todos. Há opções com nome na lista e entrada vip até meia-noite, mas também é possível encontrar as que cobram consumação já no valor do ingresso, assim você não tem nenhuma surpresa ao final da noite.

É importante seguir as páginas dos lugares que dão dicas sobre o lazer em São Bernardo do Campo, assim você sempre estará informado sobre a agitada vida noturna da cidade.

Acessibilidade pode definir o seu lazer em São Bernardo

São Bernardo do Campo é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Assim, ao escolher as alternativas de lazer em São Bernardo do Campo, toda a população e visitantes poderão aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer, e sempre voltando em segurança para casa.

Aniversários

É importante saber que há diversas possibilidades de lazer em São Bernardo do Campo para o seu aniversário. Há baladas, restaurantes e festas sempre abertas a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso. Ou aproveitar o ar livre em algum dos diversos parques da cidade.

As informações sobre os lugares citados neste artigo podem ser obtidas nos sites linkados acima.

Veja também:

7 parques para conhecer no ABC