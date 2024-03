Ao se perguntar quais as opções de lazer Diadema muitas respostas podem surgir, afinal estamos falando de uma cidade com parques, bares, baladas, restaurantes, cultura e uma efervescente vida noturna.

Nunca falta opções para o lazer em Diadema. Há inúmeras alternativas capazes de lhe proporcionar uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, sair com os filhos, dar boas risadas, paquerar, será sempre possível quando você se questionar sobre o lazer em Diadema.

Lazer em Diadema

A cidade é abastecida de diversas festas, festivais, gastronomia, então ao imaginar opções de lazer em Diadema saiba que será possível encontrar soluções diversas que atendem a todos os públicos.

5 opções de lazer em Diadema

As alternativas na cidade são sempre capazes de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais. Veja agora 5 opções de lazer em Diadema.

Parque: Parque Fernando Vítor Alves de Araújo (Ecológico)

Localizado no bairro do Eldorado, o Parque Ecológico é bastante frequentado por pessoas que gostam de correr e caminhar, já que o mesmo é completamente plano. O campo de futebol que fica no parque atrai muitos futebolistas, torcedores e alunos da escolinha de futebol. O parque fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em frente à UBS Eldorado.

Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 145 – Eldorado.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 5h30 às 22h.

Bar: Boteco do Tibério

Referência na cidade de Diadema e em toda a região ABCD, o Boteco do Tibério é aquele tipo de lugar que sempre representará as melhores vibrações e momentos inesquecíveis.

O Boteco do Tibério é conhecido por sua música, comida saborosa e barata e muitos drinks.

Aos sábados, Pagode com Feijoada. Aos domingos, a famosa e imperdível Roda de Samba do Boteco.

Reservas podem ser feitas antecipadamente e a programação sempre está exposta nas redes sociais do espaço.

Endereço: Praça dos Cristais, 10 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 12:00 às 22:00.

Site: https://www.facebook.com/botecodotiberio/

Balada: MT Lounge 2.0

O MT Lounge 2.0 é um espaço amplo e planejado, uma casa noturna com shows de funk e DJs, música pop, ampla pista de dança, bebidas e porções, em espaço jovial.

Opções de serviço: Serve ótimos coquetéis · Tem música ao vivo com os artistas mais famosos da atualidade.

Um ótimo lugar para curtir com os amigos e renovar as fotos do Instagram.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – 1ºandar – Vila Homero Thon.

Horário de Funcionamento: A Consultar.

Site: https://www.instagram.com/mtlounge2.0/

Restaurante: Outback Steakhouse

Outback Steakhouse segue o estilo australiano, com decoração rústica que simula uma casa interiorana da Austrália na década de 50. Desde 1997 no Brasil, a rede foi inspirada na vasta região desértica da Austrália, o coração australiano, de paisagens áridas e deslumbrantes. O restaurante possui uma decoração cheia de ícones australianos como bumerangues, coalas e cangurus, o que conquistou o público brasileiro.

Um dos diferenciais da rede é o atendimento descontraído, onde garçons e garçonetes (waiters) têm um comportamento informal, podendo apoiar-se nas mesas ou até mesmo sentar para anotar o pedido. Eles também são o caixa – função que não existe na estrutura de nenhum outro restaurante – e cada um deles se responsabiliza pela prestação de contas no final da noite dos clientes atendidos.

Endereço: R. Manoel da Nóbrega, 712 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 23.

Site: http://www.outback.com.br/

Parque: Parque do Paço

Mais conhecido e frequentado da cidade, o Parque do Paço recebeu este nome porque está localizado ao lado do Paço Municipal de Diadema. Além do lago e muita área verde, o parque oferece pista de caminhada, quadras esportivas, playgrounds, além de aulas de capoeira, zumba, Tai Chi Chuan e tratamentos alternativos de saúde. O principal acesso ao parque é feito pela Avenida Antonio Piranga. O segundo portão, apenas para uso de pedestres, também tem acesso pela Avenida Sete de Setembro.

Endereço: Avenida Antonio Piranga, s/nº – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 6:00 às 21:00.

Como decidir o lazer em Diadema ideal para você

Na hora de escolher o lazer em Diadema, leve em conta seus gostos, o momento em que você está e o quanto pode gastar.

Falando das festas e eventos, a maioria deles são divulgadas pelas redes sociais. Instagram e Facebook, bem geral, são as redes favoritas para isso.

Os valores variam muito, o objetivo é realmente agradar a todos. Há opções com nome na lista e entrada vip até meia-noite, mas também é possível encontrar as que cobram consumação já no valor do ingresso, assim você não tem nenhuma surpresa ao final da noite.

É importante seguir as páginas dos lugares que dão dicas sobre o lazer em Diadema, assim você sempre estará informado sobre a agitada vida noturna da cidade.

Acessibilidade pode definir o seu lazer em Diadema

Diadema é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da cidade, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Assim, ao escolher as alternativas de lazer em Diadema, toda a população e visitantes poderão aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a cidade tem a oferecer, e sempre voltando em segurança para casa.

Aniversários

É importante saber que há diversas possibilidades de lazer em Diadema para o seu aniversário. Há baladas, restaurantes e festas sempre abertas a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso. Ou aproveitar o ar livre em algum dos diversos parques da cidade.

As informações sobre os lugares citados neste artigo podem ser obtidas nos sites linkados acima.

