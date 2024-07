Grêmio bate Vitória e fica perto de deixar Z4 do Brasileiro

O Grêmio ganhou do Vitória por 2 a 0, neste domingo (21), e conquistou mais três pontos importantes na briga contra o rebaixamento pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

Soteldo abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo, e Reinaldo ampliou a vantagem com um pênalti nos acréscimos da mesma etapa.

Respiro. O time gaúcho não vencia há quatro rodadas (três derrotas seguidas e um empate). A última vitória havia sido em 30 de junho, contra o lanterna Fluminense.

Apesar da vitória gremista, o resultado não altera a tabela por enquanto. O Tricolor, que ainda tem partidas a menos, soma 14 pontos e permanece na 18ª posição, enquanto o Vitória é o primeiro fora da zona, com 15.

A equipe gaúcha conquistou sua quarta vitória em 16 partidas na competição. O Grêmio ainda tem dois jogos atrasados, contra Atlético-MG e Criciúma.

Agenda. Pelo Brasileirão, o Grêmio tem novo desafio contra um time na zona da degola. Os gaúchos voltam a campo para enfrentar o Corinthians, quinta-feira (25), enquanto o Vitória recebe o Flamengo um dia antes.

Como foi o jogo

Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A equipe gaúcha dominou e teve duas grandes chances, mas o jogo estava amarrado. O Grêmio enfrentou dificuldades na criação e o Vitória teve problemas em escapar. O esquema de três zagueiros montado pelo técnico Thiago Carpini não conseguia avançar, enquanto o Grêmio se destacava nas laterais com João e Pavon.

Após o pênalti anulado aos 30′, o jogo ficou truncado, com muitas faltas e reclamações. O Vitória se concentrou na defesa e teve apenas uma finalização, um chute ruim de Janderson de fora da área.

Evolução do Grêmio. No final do primeiro tempo, o Grêmio acelerou os passes e melhorou, aproveitando os corredores laterais, mas teve problemas em finalizar devido à dificuldade em entrar na grande área.

Desempenho do Vitória. O Leão cometeu muitas faltas e erros de passe. A primeira finalização só ocorreu aos 44 minutos, com Janderson, em um contra-ataque.

Na volta para a segunda etapa, o Vitória passou a apostar em viradas de bola, mas continuou pecando nos passes. O Grêmio seguiu sem muita dificuldade para conter a equipe, que quase não fez Marchesin trabalhar.

Após o gol de Soteldo, Renato Gaúcho promoveu algumas alterações para fechar o meio-campo e administrar o resultado. Entraram Gustavo Nunes, Dodi e Arezo nos lugares de Carballo, Edenílson e Pavón e garantiram maior parte da posse de bola.

De volta à Arena

O Grêmio anunciou no sábado (20) a data para voltar a atuar em sua Arena. O Tricolor Gaúcho informou que o jogo contra o Atlético-MG, em 1º de setembro, marcará o retorno da equipe ao estádio. que passou 23 dias submerso, por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Gols e lances importantes

Arriscou de longe. Aos 11′, Pavón abriu espaço na meia-esquerda e mandou uma pancada de fora da área, mas a bola saiu com perigo, por cima do gol de Lucas Arcanjo.

Errou, Nathan. Soteldo deu bom passe para Ednilson aos 13′, que invadiu a área do Vitória e jogou na segunda trave para Nathan, que falhou no domínio e desperdiçou a melhor chance da equipe até então.

Foi pênalti? Lucas Arcanjo deu um carrinho, buscando proteger a bola, mas acabou derrubando Kannemann aos 30′. O assistente marcou escanteio, mas o árbitro Savio Pereira Sampaio apontou a marca da cal. O VAR entrou em cena e anulou a marcação, enquanto Kannemann deixava o campo em uma maca.

Para fora! Aos 39′, Soteldo fez jogada individual pela esquerda, foi ao fundo e cruzou para Edenilson cabecear sozinho no meio da área e mandar a bola à esquerda do gol.

1 x 0. Soteldo abriu o placar aos 18′ do segundo tempo. Pavón cruzou em direção da área para o atacante pegar a sobra, limpar dois marcadores e chutar rasteiro para a bola entrar no canto direito.

2 x 0. Reinaldo cobrou pênalti, sofrido pelo estreante Matías Arezo, com força aos 50′, no canto alto direito. Lucas Arcanjo acertou o lado, mas não conseguiu alcançar a bola.

FICHA TÉCNICA:

Grêmio 2 x 0 Vitória

Campeonato Brasileiro: 18ª rodada

Data e horário: 21 de julho de 2024, às 11h (de Brasília)

Local: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Lucas Costa Modesto

VAR: Luiz Augusto Silveira Tisne

Cartões amarelos: Lucas Arcanjo, Janderson, Lawan, técnico Thiago Carpini e Lucas Esteves (VIT); Carballo (GRE)

Gols: Soteldo (GRE), aos 18′ do 2º, e Reinaldo (GRE), aos 50′ do 2º.

Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann (Pedro Geromel), Reinaldo, Villasanti, Carballo (Gustavo Nunes), Nathan (Pepê), Edenílson (Dodi), Pavón (Matías Arezo) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres (Iury Castilho), Willean Lepo, Reynaldo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Léo Naldi (Ricardo Ryller), Matheuzinho (Daniel Júnior), Janderson (Luis Miguel) e Alerrandro (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.