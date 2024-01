Os bares no ABC são um reflexo da agitada e efervescente vida noturna da cidade. Se tratando de uma peça chave no quesito diversão, há inúmeras alternativas que vão desde o fornecimento de drinks, há uma experiência completa.

Comemorar um aniversário, encontrar amigos, dar boas risadas enquanto aprecia um bom stand up comedy, ou mesmo passar um tempo sozinho, será sempre uma escolha certeira com os bares no ABC.

Bares no ABC

Os bares no ABC são diversificados e atendem a diversos públicos diferentes. O happy hour na região é uma verdadeira diversão e uma luxuosa experiência gastronômica.

Para além de oferecer um lugar seguro e agradável, os bares no ABC proporcionam uma vivência única aos frequentadores e visitantes. A verdadeira explosão gastronômica dos bares no ABC é capaz de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais.

Conheça os melhores bares no ABC

Boteco do Tibério (Diadema)

Referência na cidade de Diadema e em toda a região ABCD, o Boteco do Tibério é aquele tipo de lugar que sempre representará as melhores vibrações e momentos inesquecíveis.O Boteco do Tibério é conhecido por sua música, comida saborosa e barata e muitos drinks.Aos sábados, Pagode com Feijoada. Aos domingos, a famosa e imperdível Roda de Samba do Boteco.Reservas podem ser feitas antecipadamente e a programação sempre está exposta nas redes sociais do espaço.

Endereço: Praça dos Cristais, 10 – Centro.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 12:00 às 22:00.

Site: https://www.facebook.com/botecodotiberio/

Charllu Bar (Santo André)

Conhecido como a melhor casa de Santo André, o Charllu Bar é focado em Bar, Gastronomia e Música.

Além das bebidas e as porções saborosas (com receitas exclusivas da casa), o espaço tem telão para ninguém perder os principais eventos esportivos e ainda reserva um palco para atrações ao vivo de quarta a domingo.

No cardápio você irá encontrar espetinho de filé mignon à parmegiana. Dadinhos de tapioca. Caipirinhas e muito mais.

Endereço: Avenida dos Estados, 6843 (ao lado da Madel).

Horário de funcionamento: Diariamente até a 01:00.

Site: https://charllu.com.br/

Supra Bar (São Bernardo do Campo)

O Supra Bar iniciou em 2000 como um Bar de Faculdade e se tornou um ponto de encontro de melhores amigos e altas risadas. Conhecido por bons DRINKS e BEBIDAS, o local tem espaço para descontração, curtição e conta muita música boa no ambiente e DJ´s semanalmente.

Endereço: R. Java, 299 – Jardim do Mar.

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 09:00 às 00:00 / Sábado 16:00 à 00:00.

Site: https://suprabar.com.br/direito-sbc/

Santo Botequim (São Caetano do Sul)

O Santo Botequim é um local agradável e descontraído, com telão para transmissões dos principais jogos e campeonatos de futebol, além de shows e vídeo-clipes.

Existe ainda a tradicional e deliciosa feijoada aos sábados, entre os mais pedidos, nossas deliciosas porções de Picanha no Rechaud, e o famoso Bolinho Santo Botequim.

Uma boa pedida para o happy hour, a carta de cachaças e caipirinhas disputa atenção com os coquetéis da casa, como a marguerita, o Sex on the Beach e a piña colada. Entre os pratos mais pedidos estão o bolinho de mandioca com carne-seca, a maminha na manteiga, os espetinhos de picanha e o tradicional frango à passarinho.

Endereço: Avenida Goiás, 1700 – Santa Paula.

Horário de Funcionamento: Diariamente até as 02:30.

Site: https://santobotequim-bar.negocio.site/

Hillarius Comedy Bar (Santo André)

O Hillarius Comedy Bar, é nada mais, nada menos que a primeira casa de comédia de toda a região do ABC.

Além dos melhores shows com os principais nomes do Stand up nacional, no local é possível degustar todas delícias do cardápio e ainda curtir um ótimo som.

Endereço: Av. Dom Pedro II, 1051.

Horário de Funcionamento: Diariamente das 14:00 às 23:00.

Site: https://www.hillarius.com.br/home-abc/

Melhores bares no ABC

A gastronomia é uma coisa levada muito à sério pelos bares no ABC. Comer é questão apenas de decidir o quanto você pode e quer gastar. Espetinhos, Happy hour, é só escolher.

Há opções mais em conta que ainda serve ótimos coquetéis e opções mais requintadas.

Acessibilidade dos Bares no ABC

No ABC é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da região, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. Os bares no ABC estão distribuídos de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a região tem a oferecer.

Aniversários

Além de possuir acessibilidade e conforto para todos, os bares no ABC estão sempre abertos a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso.

As informações sobre as unidades citadas podem ser obtidas nos sites linkados acima.

