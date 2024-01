As baladas no ABC são um reflexo da agitada e efervescente vida noturna da região. Se tratando de uma peça chave no quesito diversão, há inúmeras alternativas que vão desde matinês a baladas chiques e irreverentes, regadas a muita música, bebidas, enfim uma experiência completa.

Comemorar aniversários, encontrar amigos, dar boas risadas, paquerar, será sempre uma escolha certeira com as baladas no ABC.

Baladas no ABC

As Baladas no ABC são diversificados e atendem a diversos públicos diferentes. Há opções para o público que curte música sertaneja, rock, pop, eletrônica, funk, pagode, forró, etc. A região é realmente abastecida de diversas festas, uma verdadeira diversão e uma luxuosa experiência sensorial.

Para além de oferecer um lugar seguro e agradável, as baladas no ABC proporcionam uma vivência única aos frequentadores e visitantes. As baladas no ABC são sempre capazes de eternizar momentos e tornar todas as ocasiões especiais.

Conheça as melhores baladas no ABC

Loop Music (Santo André)

Diferente de tudo o que há no ABC, a Loop Music, no ABC é um marco na região. Localizada na Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, a Loop é o local ideal para quem prima pela exclusividade em primeiro lugar.

A casa tem capacidade para 400 pessoas, que são atendidas com máxima qualidade e prestígio pela brigada da Loop, que conta com três bares, três camarotes privativos com banheiros exclusivos, mezanino com bistrôs para os clientes que preferem privacidade ao fechar sua garrafa, pista principal para aqueles que gostam de dançar, palco central para apresentações especiais já programadas na Loop, além de fumódromo, chapelaria, manobrista, wi-fi, entre outras comodidades.

O cardápio também conta com as melhores opções nacionais e importadas.

Endereço: Rua das Figueiras, 1382 Bairro Jardim.

Site: https://www.facebook.com/musicloop/

Divulgação

Supra Bar (São Bernardo do Campo)

O Supra Bar iniciou em 2000 como um Bar de Faculdade e se tornou um ponto de encontro de melhores amigos e altas risadas. Conhecido por bons DRINKS e BEBIDAS, o local tem espaço para descontração, curtição e conta muita música boa no ambiente e DJ´s semanalmente.

Endereço: R. Java, 299 – Jardim do Mar.

Site: https://suprabar.com.br/direito-sbc/

América Eventos (Diadema)

Aberta desde 2004, a América Eventos é uma casa de shows que recebe apresentações de forró, pagode e funk. O espaço conta com um ambiente interno e outro ao ar livre, dois bares e telão, além de equipe de segurança e funcionários preparados para um atendimento personalizado.

A programação inclui shows de forró nas sextas e sábados às 22h, e domingos com pagode e DJ ao vivo tocando diversos ritmos a partir das 18h. Já passaram pelo palco da casa nomes como Mr. Catra, Mulher Melancia, Calcinha Preta, Frank Aguiar, Saia Rodada, Mala 100 Alça, Garota Safada, Djavu, Desejo de Menina, Doce Encontro, Sheila Mello, Moleca 100 Vergonha, Forró Balancear e Bonde do Forró, entre outros.

A casa recebe festas de aniversário e oferece bolo e champagne para aniversariantes com reserva para grupos de, no mínimo, 15 amigos.

Endereço: Rua Dos Escudeiros,71 – Piraporinha.

Horário de Funcionamento: A Consultar.

Site: http://www.americaeventos.com.br/

Divulgação

Santo Graal Bar (São Caetano do Sul)

Santo Graal é um espaço onde as pessoas podem conversar tomando bons drinks, ou saborear deliciosas porções, tudo isso apreciando uma boa música do seu artista preferido.

Mais do que bebidas diversificadas, cardápio bem elaborado e um ótimo atendimento, o Santo Graal tem como compromisso proporcionar ao cliente uma experiência de consumo única.

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 1103.

Horário de Funcionamento: A Consultar.

Site: https://www.santograalbar.com.br/

Informações sobre as baladas no ABC

A maioria das festas e baladas no ABC são divulgadas pelas redes sociais, Instagram e Facebook, bem geral, são as redes favoritas para isso.

Os valores variam muito, o objetivo é realmente agradar a todos. Há opções com nome na lista e entrada vip até meia-noite, mas também é possível encontrar as que cobram consumação já no valor do ingresso, assim você não tem nenhuma supresa ao final da noite.

É importante seguir as páginas das baladas no ABC, pois sempre acontecem edições temáticas, assim você sempre estará informado sobre a agitada vida noturna da região.

Acessibilidade dos Baladas no ABC

No ABC é totalmente sustentável no quesito mobilidade. Além de boas estradas, a frota municipal de ônibus supre todas as necessidades dos munícipes e visitantes, sendo assim, a locomoção, dentro da região, pode ser feita tranquilamente de carro, ou totalmente de transporte público. As baladas no ABC estão distribuídas de forma estratégica, afim de que toda a população e visitantes possam aproveitar de forma leve e cômoda tudo o que a região tem a oferecer, e sempre voltando em segurança para casa.

Aniversários

Além de possuir acessibilidade e conforto para todos, as baladas no ABC estão sempre abertas a criar listas vips para aniversariantes, assim é possível reunir diversas pessoas que você gosta e ainda receber descontos e vantagens por isso.

As informações sobre as unidades citadas podem ser obtidas nos sites linkados acima.

Veja também:

Bares e baladas para frequentar para paquerar em SP