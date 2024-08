HSPE realiza mutirões de colonoscopia

O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) promove mutirões de colonoscopia com o objetivo de reduzir as filas de espera para o procedimento e melhorar o acesso aos serviços de saúde essenciais. A ação é liderada pelo endoscopista e atual chefe do serviço, Renato Luz Carvalho e conta com a participação de diversas equipes de saúde, incluindo enfermagem, anestesistas e endoscopistas. As ações ocorreram em julho e agosto e as próximas estão agendadas para o primeiro sábado dos meses de outubro e dezembro de 2024.

A força-tarefa começou em julho e as duas edições somou 66 exames no total, dos quais 28 foram colonoscopias. O preparo dos pacientes foi avaliado como bom ou excelente em 18 casos, destacando a eficiência e o cuidado dos colaboradores na preparação prévia. Não foi registrada nenhuma intercorrências durante o mutirão, apesar dos pacientes serem idosos e com comorbidades.

Os resultados foram promissores com a identificação e remoção de lesões pré-neoplásicas em nove pacientes, representando uma taxa de 47,36%, na primeira ação, o que é um dado estatístico superior a literatura médica, já que varia entre 25% a 30%. Esse índice supera as expectativas baseadas na literatura médica, demonstrando a eficácia do mutirão na detecção precoce e tratamento de condições potencialmente geradoras de um câncer colorretal.

A gerente de apoio terapêutico do HSPE e idealizadora do mutirão, Dra. Rosa Mara, ressaltou o esforço conjunto de todas as equipes envolvidas, assim como a disponibilidade de leitos de alta dependência que viabilizaram a realização do mutirão.“Esse mutirão foi um marco para nós, pois não apenas conseguimos atender uma demanda significativa, mas também superamos as expectativas em termos de diagnóstico precoce das lesões pré-neoplásicas. É um passo importante para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes”, afirmou.

Novas datas

Os próximos mutirões estão agendados para acontecer nos dias 05 de outubro e 07 de dezembro de 2024. Os pacientes estão sendo chamados para os procedimentos seguindo a ordem dos agendamentos prévios. É possível marcar o procedimento pelo site: https://www.iamspe.sp.gov.br/quem-somos/exames/